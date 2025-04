¿En qué comunidades abren los colegios este martes?

Archivo - Varios niños en el patio de un colegio madrileño - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los colegios de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana permanecerán abiertos este martes pero sin actividad lectiva, debido al apagón que ha afectado al país.

Así lo ha avanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en la Moncloa tras la segunda reunión del Consejo de Seguridad Nacional.

El líder del Ejecutivo ha explicado que en estas ocho comunidades autónomas se ha establecido el nivel 3 de protección civil, por lo que el Gobierno de España es quien lidera la respuesta en estos territorios.

Asimismo, Sánchez ha recomendado a los estudiantes que sigan las instrucciones de sus gobiernos autonómicos y a los trabajadores de los territorios en los que no se ha recuperado la capacidad de suministro eléctrico que "prioricen su seguridad" y, aquellos de servicios no esenciales que tengan dificultades para desplazarse, que no lo hagan.

En Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado la decisión adoptada en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) que gestiona los efectos del apagón en la comunidad que este martes no habrá clases en los centros educativos de la comunidad ni tampoco actividad lectiva en las escuelas infantiles.

En Cataluña, la consejera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha asegurado que estarán abiertos "con normalidad", y respecto al transporte, ha dicho que ya se han recuperado líneas de metro con totalidad (L1 y L5) y otras parcialmente (L3 y L4).

En la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha remarcado que "sí que está en su mano" abrir los colegios y los institutos este martes para que las familias de la Comunidad de Madrid "estén tranquilas y puedan salir adelante", así como recuperar "cuanto antes" el tránsito en el Metro de Madrid. "Vamos a ver si a primera hora vuelve a estar a pleno rendimiento", ha añadido.