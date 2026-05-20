Convocadas 15 becas gratuitas para que víctimas de acoso escolar participen en el campamento Generando Confianza 2026

Archivo - La Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE) organiza cada verano el campamento 'Generando Confianza' - AEPAE - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE) ha abierto la convocatoria de quince becas gratuitas destinadas a menores víctimas de acoso escolar, para participar en el campamento terapéutico de verano Generando Confianza 2026, una iniciativa pionera que este año celebra su novena edición.

El campamento se celebrará del 29 de junio al 5 de julio en el municipio madrileño de Fresnedillas de la Oliva y está dirigido a niños, niñas y adolescentes de entre 7 y 17 años que hayan sufrido situaciones de acoso escolar o ciberacoso.

AEPAE, entidad fundadora e impulsora del Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar, acumula más de 21 años de experiencia en la atención y acompañamiento a víctimas, habiendo intervenido en más de 75.000 casos en centros educativos y atendido a más de 9.000 víctimas severas de bullying.

El objetivo principal del campamento es ayudar a los menores a recuperar la autoestima, la confianza y las ganas de vivir, proporcionándoles herramientas emocionales, psicológicas y sociales para superar las secuelas del maltrato sufrido en el entorno escolar.

Durante la estancia, los participantes trabajarán habilidades de psico-asertividad, expresión corporal, autodefensa emocional y física, teatro terapéutico y dinámicas grupales orientadas a fomentar la seguridad personal, la resiliencia y la convivencia positiva. El programa combina intervención terapéutica con actividades lúdicas, deportivas y de contacto con la naturaleza.

"La realidad del acoso escolar sigue dejando a miles de familias desamparadas. Nuestro compromiso es ofrecer un espacio seguro donde los menores puedan reconstruirse emocionalmente y volver a sentirse valorados y acompañados", señalan desde AEPAE.

Las familias interesadas deberán presentar una descripción cronológica de los hechos sufridos por el menor, así como informes médicos, psicológicos o documentación relacionada con el protocolo de acoso escolar, en caso de disponer de ella. La selección será realizada por el equipo de psicología de AEPAE atendiendo a los casos de mayor gravedad y necesidad. El plazo de recepción de solicitudes permanecerá abierto hasta el martes 10 de junio.