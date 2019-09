Crue firma la iniciativa mundial de los centros de educación superior sobre el estado de emergencia climática

Publicado 27/09/2019 14:55:43 CET

Crue Universidades Españolas se ha unido a la iniciativa mundial de los centros de Educación Superior sobre el estado de emergencia climática impulsada por Naciones Unidas, en el marco de la Cumbre sobre la Acción Climática celebrada esta semana en Nueva York, según ha informado este viernes la asociación.

"Las universidades juegan un rol muy importante y su ejemplo de buenas prácticas en acciones contra el cambio climático son un referente para las nuevas generaciones; su papel es clave para combatir esta amenaza al planeta", ha indicado Crue.

En este sentido, ha destacado que en la carta se insiste en que "las mentes jóvenes" que se forman en sus centros "deben estar preparadas con los conocimientos y habilidades para poder responder a estos desafíos cada vez mayores".

Además, se establece que este compromiso se debe materializar con tres acciones principales: la movilización de recursos para la investigación y técnicas aplicadas y dedicadas al cambio climático; el compromiso de conseguir una huella cero de carbono en el año 2030 o en 2050 como muy tarde; y el apoyo a la creación de programas de educación ambiental y sostenibilidad en los campus.

La iniciativa, que se abrió hace solo unos días y estará activa hasta el 1 de noviembre, cuenta ya con el apoyo de 31 universidades de Crue que han querido manifestar también de manera individual su apuesta por el medio ambiente.

En este sentido, redes globales como Higher Education Sustainability Initiative (HESI), Global Alliance, o The Alliance for Sustainability Leadership in Education (EAUC), también se han sumado este movimiento, según ha detallado la asociación.