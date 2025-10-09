CSIF ve "un avance" la propuesta del Gobierno de reducir ratios de alumnos y pide que se incluya en la memoria económica

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que es "un avance" el anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo, presentado este jueves por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a los sindicatos.

"Es un avance que se incluya una norma de máximos para toda España. Fue un recorte unilateral en el 2012 y es positivo ahora que se vuelva a la línea de salida", han señalado a Europa Press fuentes de CSIF.

Para el sindicato, la reducción de ratios "es positiva". Con la propuesta del Ministerio se reduce la ratio tres alumnos en Primaria (de 25 a 22) y cinco en Educación Secundaria Obligatoria (de 30 a 25).

CSIF precisa que a los demás grupos, al no ser enseñanza obligatoria, se tiene que hacer posteriormente y en el anteproyecto se compromete a tenerlo trabajado en el plazo de un año. "Pedimos un mayor esfuerzo y que se incluya todo en la memoria económica", apunta.

También considera que la reducción de horario lectivo "está acorde a esta cuestión y atiende a lo razonable" e incide en que "es una cuestión básica" y que se puede reducir en las comunidades autónomas como va a intentar el sindicato. En este sentido, exige que se garantice con cupos suficientes para garantizar el horario máximo en 18 horas y 23 en primaria.

CSIF ve igualmente "muy positivo" que se distribuyan los alumnos con necesidades educativas especiales entre todos los centros y "no se produzca la actual concentración de estos en los centros públicos".

"La parte más deficiente y exigimos al Ministerio un esfuerzo es trabajar en legislar unas ratios máximas para los especialistas de las necesidades educativas especiales: Orientación, Maestros de pedagogía terapéutica y Audición y lenguaje", reclama.