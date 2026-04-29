Cunef Universidad logra la acreditación internacional AACSB para trece programas de grado y posgrado

Campus Almansa de Cunef Universidad. - CUNEF UNIVERSIDAD

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de trece programas de Cunef Universidad han sido reconocidos con la acreditación internacional AACSB, uno de los sellos de calidad de mayor prestigio global en el ámbito de la educación superior en administración y dirección de empresas, concedido por la Association to Advance Collegiate Schools of Business.

En este caso, como detalla la institución en una nota de prensa, han sido acreditados nueve programas de grado y cuatro de posgrado. En contexto, la acreditación AACSB se otorga tras un proceso de evaluación que analiza en profundidad aspectos clave como el diseño y rigor de los programas, la metodología docente y calidad del profesorado, la relevancia de la investigación y la experiencia del estudiante, así como la internacionalización de la institución y su conexión con el entorno profesional.

Asimismo, según la entidad, su obtención certifica "la excelencia del modelo educativo de Cunef Universidad y su capacidad para aportar valor en el ámbito académico, empresarial y social".

En relación con ello, la rectora de Cunef Universidad, Ana I. Fernández, ha señalado que "la acreditación AACSB es el resultado de un proceso de evaluación externo basado en evidencias, que confirma la solidez de nuestro proyecto académico y nuestra forma de entender la educación superior en administración y dirección de empresas. Supone, además, un compromiso explícito de toda nuestra comunidad con la mejora continua y, en especial, con el impacto de nuestra actividad docente e investigadora".

CALIDAD E IMPACTO DEL MODELO EDUCATIVO

Como ha detallado Cunef Universidad, la entidad "ofrece un modelo educativo riguroso, innovador y de excelencia", con el objetivo de formar profesionales altamente cualificados, con pensamiento crítico, competencias digitales, visión global, capacidad de liderazgo y resiliencia en un entorno en constante transformación.

Para ellos, esta acreditación "avala este enfoque, al reconocer la alineación de la propuesta educativa de la universidad con los estándares internacionales más exigentes".

Este reconocimiento, a su parecer, impulsa además la proyección internacional de Cunef Universidad, ampliando sus alianzas estratégicas con instituciones de prestigio, reforzando su capacidad de atracción de talento académico y estudiantil, y consolidando su participación en redes globales de conocimiento.