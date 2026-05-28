El Defensor del Pueblo reabre actuaciones por "falta de acondicionamiento" ante "temperaturas extremas" en las aulas

El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reabierto actuaciones por "falta de acondicionamiento" ante "temperaturas extremas" en aulas escolares.

"En relación con el acceso a las becas, hemos emitido recomendaciones para excluir del cómputo de renta de la unidad familiar ayudas como el bono social térmico. Persisten las quejas por temperaturas extremas en las aulas escolares. Se han reabierto las actuaciones ante algunas administraciones por la falta de acondicionamiento de los centros", ha asegurado.

Así lo ha expresado en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde ha comparecido para presentar el informe de la institución correspondiente al 2025.

Durante su discurso también ha alertado de que la equidad educativa y la inclusión requieren "recursos suficientes y eficientes" y ha denunciado la "falta de medios personales" para atender la diversidad en los centros educativos. "Esta institución insiste reiteradamente en las Administraciones en la exigencia de la dotación de recursos personales y que se realice tomando las necesidades educativas que presenta todo el alumnado", ha subrayado.

De la misma manera, ha destacado reclamaciones de docentes de educación infantil de 0 a 3 años, que "viven la falta de medios, salarios estancados, plantillas cada vez más mermadas, elevadas ratios de alumnos por clase y mal estado de las instalaciones".

En materia educativa, Gabilondo también ha hecho referencia a las "problemas" en determinas especialidades de la Formación Profesional, debido "a la falta de profesorado y a la dificultad en el acceso", así como a la "falta de resolución o la tramitación incorrecta" de expedientes de homologación y declaración de equivalencia de títulos universitarios extranjeros.