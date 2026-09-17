Director del Barcelona Supercomputing Center pide "volver a los exámenes orales" y avisa de la IA: "Puede ser peligrosa"

El director del BSC Mateo Valero en UNIR - UNIR

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fundador y director del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), Mateo Valero, ha defendido que, ante el avance de la tecnología, los estudiantes vuelvan "a los exámenes orales" y ha avisado de que la inteligencia artificial "puede ser peligrosa".

"Tienen que volver los exámenes orales. Yo no uso pantallas si quiero leer un artículo, lo imprimo, pero lo importante es que la persona piense", ha señalado en una entrevista a Europa Press el director del BSC-CNS.

Valero, que ha participado este jueves en un seminario online organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) para analizar el impacto de la inteligencia artificial en la investigación universitaria, cree que la irrupción de esta tecnología en la educación afectará negativamente a "los vagos y a los que no tienen interés" por aprender.

Precisamente, ha puesto como ejemplo la aparición de las calculadoras, que "debidamente utilizadas ayudaban a resolver problemas que antes eran imposibles", pero no por utilizarlas había que dejar de aprender a multiplicar.

Respecto al uso de la IA para la ciencia y la investigación, Valero ha señalado que "es un tema abierto que hay que resolver". Así, ha añadido que "hay que utilizar la IA pero hay que saber utilizarla": "El reto que tienen las universidades es ver cómo utilizan la IA para la docencia y la investigación".

"Cada universidad hace una cosa diferente pero la IA bien utilizada hace a los inteligentes más inteligentes", ha asegurado Valero, destacando que hay que empezar por "enseñar a los profesores primero, que son los que van a transmitir luego los conocimientos a los alumnos".

En este sentido, ha indicado que "si el profesor tiene miedo a la IA será el primero que diga que no se utilice" y ha puesto en valor que una universidad privada como la UNIR "se preocupe tanto o más que una pública en el uso de la IA".

Sobre el riesgo de pérdida de control de los sistemas de inteligencia artificial del que han advertido compañías como OpenAI o Anthropic o el magnate Elon Musk y por lo que han pedido frenar su ritmo de desarrollo, el director del BSC ha recalcado que si "ellos se han puesto de acuerdo quiere decir que algo hay".

"Cuando lo dicen las personas que están en la cresta no creo que mientan y cuando se ponen de acuerdo empresas que compiten no creo que mientan. Esto va a una velocidad que no quieren parar, no quieren frenar y llegar los últimos, así que si se han puesto de acuerdo es que algo hay", ha manifestado.

Por ello, ha apostado por "parar y reflexionar" sobre unas máquinas que no se sabe "cómo funcionan pero pueden hacer daño". "Es algo bastante razonable. Hay que reflexionar, controlar el desarrollo de la IA porque ha llegado a un nivel que puede resultar peligroso", ha alertado.

FRENAR EL DESARROLLO DE LA IA NO AFECTARÍA AL BSC

No obstante, Valero ha asegurado que frenar el desarrollo de la IA no afectaría al Barcelona Supercomputing Center. "Los modelos grandes son los que emplean mucha potencia de cálculo y pueden hacer cosas no deseables, nosotros hacemos modelos más pequeñitos para que nos ayuden a mejorar la investigación", ha explicado.

Preguntado por la advertencia de la ONU de que los derechos humanos "están en riesgo" ante el avance de la inteligencia artificial, ha lamentado que los derechos humanos "están en riesgo desde hace mucho tiempo": "Cuando cogen tu cara ya va en contra de la privacidad".

También ha abordado el debate sobre si la inteligencia artificial va a destruir empleo y ha destacado que "los datos hasta ahora dicen que ha creado más empleo que los que ha destruido" y ha recordado que "siempre que ha habido alguna tecnología disruptiva ha afectado a algunos empleos pero ha creado otros". "La IA crea empleos de alto nivel y destruye empleos de bajo nivel", ha afirmado.

IMPORTANCIA PARA ESPAÑA DEL BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER

Para Valero, que España cuente con el Barcelona Supercomputing Center "supone tener un poco de soberanía en un tipo de tecnologías que están dominando el mundo", como la computación o la IA.

En este contexto, ha comentado que en la actualidad las riquezas de las naciones "se están midiendo por los poderes que tienen de computación para resolver problemas importantes", como los relacionados con la medicina o el cambio climático.

El director del BSC ha ensalzado la capacidad de un supercomputador como el MareNostrum 5. "Si tienes un programa, si quieres realizar una simulación entera de un avión, el supercomputador va a ir 1 millón de veces más rápido. Son los computadores más rápidos haciendo investigación pública", ha dicho.

Uno de los proyectos del BSC que ha destacado Valero ha sido el Destination Earth (DestinE), cuyo objetivo es crear una réplica digital de la Tierra para simular el clima y fenómenos extremos.

"Los supercomputadores, conforme aumentan la velocidad y tienen más memoria, permiten ejecutar modelos cada vez más exactos", ha apuntado el director del BSC, que también ha hecho mención a otros proyectos del centro como los que investigan la relación entre los genes y el cáncer; la simulación del aparato circulatorio de cada persona para hacer simulaciones antes de una operación; ver la estructura 3D de la proteína; o simular el futuro avión de combate europeo.

Por otro lado, ha aclarado que los supercomputadores "no solamente no gastan mucho, sino que ayudan a ahorrar mucha energía", a diferencia de los data center: "Cuando se habla de energía se habla de los monstruos de los centros de datos".

"La investigación que se hace con parte de la energía que gasta el MareNostrum 5 permite obtener muchísima energía optimizando los molinos de viento o ahorrando tráfico. Muchos de los programas que se ejecutan ahorran energía y permiten producir mucha energía", ha aseverado.