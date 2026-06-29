Directores de Escuelas de Ingeniería de Telecomunicación piden un marco legal "más eficaz" ante el uso de la IA en aulas

La Conferencia de Directores de Escuelas con Grados en el Ámbito de la Telecomunicación - CODIGAT

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Directores de Escuelas con Grados en el Ámbito de la Telecomunicación (CODIGAT) ha aprobado un manifiesto para solicitar al Gobierno una un marco legal "más ágil y eficaz" ante el incremento del uso de inteligencia artificial en las evaluaciones.

CODIGAT solicita una reforma de la Ley Orgánica de Convivencia Universitaria con el objetivo de reforzar la lucha contra el fraude académico y preservar la calidad y el prestigio de los títulos universitarios.

El documento, respaldado por las direcciones de las escuelas participantes, advierte de que la rápida evolución de las herramientas de inteligencia artificial "ha transformado profundamente la forma en la que puede cometerse fraude durante los procesos de evaluación, convirtiendo un problema puntual en un desafío estructural para las universidades", según ha informado CODIGAT.

Según recoge el manifiesto, las instituciones académicas han incrementado los sistemas de detección y verificación, incorporando nuevas metodologías de evaluación y herramientas tecnológicas. Sin embargo, consideran que el marco normativo actual "dificulta una respuesta eficaz debido a la complejidad administrativa de los procedimientos sancionadores y al limitado efecto disuasorio de las sanciones previstas".

Por ello, CODIGAT plantea tres modificaciones concretas de la legislación vigente: la pérdida del derecho a evaluación tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria para quienes cometan fraude; un endurecimiento progresivo de las consecuencias en casos de reincidencia; y la simplificación de los procedimientos de instrucción para que las universidades puedan actuar con mayor agilidad y eficacia.

El manifiesto subraya que la integridad académica "no constituye únicamente una cuestión disciplinaria, sino una responsabilidad institucional hacia la sociedad".

"Garantizar que los títulos universitarios acreditan realmente las competencias adquiridas resulta esencial para mantener la confianza de empresas, administraciones públicas, colegios profesionales y ciudadanía en el sistema universitario", apuntan los directores.

CODIGAT ofrece además su colaboración al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para participar en la elaboración de una reforma normativa que permita compatibilizar las garantías jurídicas con una respuesta efectiva frente al fraude académico en el contexto actual de transformación digital.