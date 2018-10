Duque, dispuesto a "rendir cuentas" en el Congreso sobre los másteres de la URJC, pero apunta que no le corresponde

Publicado 13/09/2018 15:05:53 CET

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidad, Pedro Duque, se ha mostrado dispuesto a acudir al Congreso de los Diputados para "rendir cuentas" sobre las presuntas irregularidades en algunos másteres de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, aunque ha apuntado que no le corresponde a él dar explicaciones sobre este asunto.

"Rendiré todas las cuentas que me toquen, por la parte que me toca, que no es fácil de encontrar", ha explicado a los medios este jueves 13 de septiembre tras clausurar el acto de presentación del Informe CYD sobre la situación de la universidad española, celebrado en la Casa de América de Madrid.

Compromís ha registrado este jueves en el Congreso una petición de comparecencia de Duque para que "rinda cuentas" en sede parlamentaria acerca de las presuntas irregularidades en másteres de la URJC como los del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, la exministra socialista Carmen Montón o la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Sin embargo, Duque ha recordado que el Estado tiene transferidas las competencias universitarias a las comunidades autónomas, y que además existe la propia autonomía de cada universidad, para afirmar que tiene poco que explicar sobre estos casos. "Algo podremos decir, pero a corto plazo no me corresponde a mi", ha afirmado.

"Podemos hacer cambios de normativas a largo plazo, promover que la autonomía universitaria esté en unos márgenes que permitan que todo funcione mejor, pero a corto plazo no tenemos opción", ha añadido aludiendo a su propósito de encontrar consenso para impulsar una nueva ley de universidades, como ha expuesto durante su intervención en el acto ante el presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández.