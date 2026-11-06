Educación convoca 134 plazas de docentes y 19 puestos de asesoría técnicas en el exterior

Archivo - Pasillo en el interior del Colegio - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha publicado esta semana los nuevos concursos de méritos entre el personal funcionario de carrera para ocupar puestos en el exterior de personal docente y en asesorías técnicas a partir del curso 2027- 2028.

De este modo, convoca 134 plazas para la provisión de puestos de personal docente en quince países y 19 plazas de asesoría técnicas en 10 países. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 24 de noviembre, según ha informado el Ministerio.

La red de centros y programas españoles del Ministerio en el extranjero requiere así la incorporación de 134 funcionarias y funcionarios de carrera de los cuerpos de Maestros, Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional y del cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional para cubrir puestos vacantes en quince países: Andorra, Alemania, Bélgica, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Francia, Italia, Marruecos, Países Bajos, Portugal, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido y en España en la Escuela Europea de Alicante.

El personal docente seleccionado trabajará en instituciones educativas diversas, como centros españoles en el exterior, secciones en centros de otros Estados, agrupaciones de lengua y cultura españolas o el sistema educativo de Escuelas Europeas.

Por otro lado, dos funcionarios o funcionarias del cuerpo de Maestros y 17 de los cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas e Inspectores de Educación tendrán la oportunidad de trabajar en las asesorías técnicas en el exterior en Alemania, Brasil, Bulgaria, Canadá, Costa de Marfil, Estados Unidos, Marruecos, Polonia, Portugal y Reino Unido, desarrollando funciones relacionadas con la gestión de programas educativos, formación docente, promoción educativa, comunicación y análisis de sistemas educativos extranjeros.

El personal docente que obtenga plaza podrá permanecer destinado en estos puestos en el exterior por un periodo máximo de seis cursos escolares, salvo los destinados en Escuelas Europeas, que podrán permanecer nueve; y los destinados en Estados Unidos, que podrán permanecer un máximo de cinco años. En el caso de las asesorías técnicas, el periodo de permanencia máximo es de cinco cursos escolares.

El objetivo de estas convocatorias es seleccionar docentes preparados para trabajar en entornos educativos diferentes, difundir la lengua y cultura españolas en otros países a través de la educación y promover la interculturalidad y el plurilingüismo.

El personal funcionario de carrera que cumpla los requisitos necesarios para cada una de las convocatorias podrá participar en las mismas inscribiéndose en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes donde encontrarán toda la información disponible.