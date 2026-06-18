Educación convoca ayudas para asociaciones de madres y padres de alumnos por importe de 265.450 euros

La ministra de Educación, Milagros Tolón, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la inversión de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológ - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha convocado ayudas por un importe total de 265.450 euros destinadas a confederaciones y federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos durante el año 2026, según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La resolución de la Secretaría de Estado de Educación de 16 de junio, recogida por Europa Press, detalla que estas subvenciones tienen como objetivo financiar las actividades de estas organizaciones y sufragar parte de los gastos necesarios para su funcionamiento.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las confederaciones de ámbito estatal, así como las federaciones y confederaciones de ámbito provincial ubicadas en territorios gestionados por el Ministerio. También podrán optar aquellas entidades que agrupen asociaciones de centros educativos de más de una comunidad autónoma.

En el caso de las confederaciones, deberán integrar al menos a tres federaciones para poder acceder a la convocatoria.

La cuantía total se repartirá entre las dos confederaciones de ámbito estatal más representativas y otras organizaciones que agrupen asociaciones en distintas comunidades autónomas, en régimen de concurrencia competitiva.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto en el BOE, es decir, el próximo 18 de julio.