Erasmus+ contará con cerca de 409 millones de euros para impulsar la movilidad internacional en España en 2026

La ministra Diana Morant con alumnos - MICIU

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria Erasmus+ de 2026 en España contará con una inversión de 408,84 millones de euros para impulsar la movilidad internacional y la cooperación educativa, y que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades gestiona a través del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).

Esta dotación global se despliega en dos direcciones estratégicas que demuestran que el impacto de Erasmus+ va mucho más allá de las becas individuales. Por un lado, se destinarán 376,8 millones de euros a proyectos de movilidad, que permitirán a un total de 163.097 estudiantes, docentes y personal de administración formarse en el extranjero.

Por otra parte, se adjudican otros 32 millones de euros a proyectos de asociaciones para la cooperación, un pilar diseñado para que las organizaciones españolas colaboren estrechamente con sus homólogas europeas en el desarrollo de ideas, transferencia de conocimientos y prácticas educativas de gran impacto, según ha informado el Ministerio.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha subrayado que "el modelo español de Erasmus+ es un caso de éxito que combina la internacionalización de las aulas con la transformación de las metodologías pedagógicas" españolas.

"Con estos cerca de 409 millones de euros, no solo apoyamos a miles de personas para que vivan una experiencia educativa única a nivel internacional, sino que capacitamos a nuestras instituciones para que sigan codiseñando, junto a sus socios europeos, los entornos de aprendizaje del futuro", ha explicado.

El gran interés de los centros españoles por participar activamente en la construcción del Espacio Europeo de Educación se refleja en las cifras de demanda. En esta convocatoria, España continúa situándose como el país de referencia en la Unión Europea en cuanto a recepción de solicitudes de proyectos de movilidad, registrando un total de 6.907 solicitudes (un 8,12% más que en 2025). En total, se han seleccionado 4.997 proyectos entre todos los sectores educativos.

En el sector de la Educación Superior, se prevé financiar un total de 1.374 proyectos que facilitarán 76.559 movilidades de estudiantes y personal de este ámbito, con una inversión de 222 millones de euros, procedente de los fondos de la Unión Europea y la cofinanciación del Gobierno de España, a través del Ministerio. De este total, este Departamento destinará 69,52 millones de euros para cofinanciar las ayudas de los estudiantes de educación superior y potenciar las movilidades con América Latina.

Estas becas priorizan la dimensión social: aproximadamente el 27% de los estudiantes en movilidad intraeuropea con menos oportunidades recibirán ayudas adicionales de 250 euros mensuales, garantizando que el programa sea un verdadero motor de equidad.

Por otra parte, la convocatoria de 2026 destaca por el valor estratégico de sus 210 proyectos de asociaciones para la cooperación. Dotada con 32 millones de euros, esta acción promueve el trabajo colaborativo de universidades, centros de Formación Profesional, colegios e instituciones de educación de personas adultas de nuestro país con otras entidades europeas.

La ejecución de estos proyectos permitirá diseñar y aplicar innovaciones en materias prioritarias para la Comisión Europea como la digitalización, la sostenibilidad, la inclusión social de colectivos vulnerables y el impulso de las disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), con un enfoque especial en la atracción del talento femenino.

"La riqueza del programa Erasmus+ reside en este doble camino: el enriquecimiento personal de quienes viajan para aprender y el crecimiento institucional de nuestros centros al cooperar y compartir sinergias en Europa. España consolida así un sistema educativo moderno, inclusivo y plenamente conectado con los retos globales", ha concluido la ministra Diana Morant.