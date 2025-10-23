Esade arranca el curso 2025-2026 con un 66% de alumnado internacional y un nuevo Doble Grado en Dirección de Empresas- CHRISTIAN PETERSON/ESADE

Esade ha inaugurado el curso académico 2025-2026 con un 66% de alumnado internacional y un nuevo Doble Grado en Dirección de Empresa que pone en marcha junto a Schulich School of Business (York University) y que permitirá a los estudiantes obtener dos títulos en cuatro años cursando estudios en Barcelona y Toronto.

El curso ha arrancado con un acto en el que el emprendedor social Ousman Umar, fundador de la ONG NASCO Feeding Minds, ha instado a los estudiantes a liderar cambios positivos en sus comunidades.

"El éxito es liderar el cambio que quieres ver en el mundo", ha destacado en una intervención, en la que ha compartido su trayectoria desde su pueblo natal en Ghana hasta la creación de su ONG, que promueve la educación digital en comunidades rurales africanas.

El evento ha reunido a estudiantes de Esade del Grado en Derecho, Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho y Doble Grado en Derecho y Gobernanza Global, Economía y Orden Legal, profesorado, antiguos alumnos y autoridades académicas, entre las que se encontraban la presidenta del Patronato de la Fundación Esade, Anna Xicoy; el rector de la Universidad Ramon Llull, Josep A. Rom, y el director general de Esade, Daniel Traça.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Este año, el 66% del alumnado es internacional y se han otorgado más de 300 becas, consolidando el compromiso de la institución con la diversidad, la inclusión y la educación transformadora.

El director general, Daniel Traça, ha subrayado que "la diversidad no es solo un valor, sino una fuente de aprendizaje". "Con estudiantes de más de 120 nacionalidades, seguimos formando líderes globales comprometidos con el impacto social", ha asegurado.

Por su parte, Anna Xicoy ha destacado la importancia de la dimensión humana del liderazgo señalando que "cada aula debe ser un taller de humanidad, donde cada estudiante descubra su vocación de servicio y aprenda a liderar con sentido".

NUEVO DOBLE GRADO

Coincidiendo con el inicio del curso, Esade Business School y Schulich School of Business (York University) han presentado un nuevo Doble Grado en Dirección de Empresas (BBA), que permitirá a los estudiantes obtener dos títulos en cuatro años cursando estudios en Barcelona y Toronto.

"La colaboración con Schulich refuerza nuestro compromiso con la internacionalización y los vínculos con universidades líderes de todo el mundo", ha señalado el decano de Esade Business School, Joan Rodon.

Por su parte, el decano de Schulich, Detlev Zwick, ha destacado que el programa "ofrecerá a los estudiantes la posibilidad de estudiar en dos continentes, integrando enfoques que los prepararán para liderar en un entorno mundial diverso y complejo".

Los alumnos cursarán los dos primeros años en su institución de origen y completarán los dos últimos en la escuela asociada.

Según ha señalado Esade, esta iniciativa refuerza la larga cooperación entre ambas instituciones, que ya cuentan con acuerdos de intercambio académico de posgrado desde 1993 y de grado desde 2002, consolidando la proyección internacional de Esade y su apuesta por la formación innovadora y global.