Esade lanza una nueva generación de Global Master con experiencias inmersivas en Asia y Oriente Medio

MADRID, 10 Feb.

Esade va a poner en marcha dos nuevos programas de posgrado -Global Master in Finance y Global Master in International Management- con un enfoque internacional que incluye experiencias formativas y profesionales en Asia y Oriente Medio.

Según ha informado la organización en un comunicado, "los nuevos programas se encuentran respaldados por el rigor académico y las excelentes oportunidades profesionales de los Masters of Science (MSc) de Esade y combinan una sólida base analítica con una marcada proyección internacional".

Gracias a este enfoque, ha señalado la institución, "los estudiantes adquieren la visión estratégica imprescindible para liderar con solvencia y eficacia en la actual economía global interconectada".

Con una duración de 15 meses, la principal seña de identidad de estos programas es su orientación internacional. Los estudiantes inician su recorrido académico en Barcelona, donde cursan asignaturas troncales y especializadas del MSc in Finance o del MSc in International Management de Esade, junto con módulos específicos centrados en los mercados de Oriente Medio o Asia.

Tras completar los dos primeros cuatrimestres, los participantes se embarcan en una experiencia internacional de diez semanas que integra formación académica en la University of Hong Kong (HKU) o en la American University in Dubai (AUD) y proyectos prácticos desarrollados con empresas locales.

"Estos programas reflejan el compromiso de Esade con la formación de los líderes del futuro en una economía cada vez más global", ha afirmado la decana de Esade Business School, Lisa Hehenberger.

Según ha señalado, "la combinación de un enfoque académico riguroso, alianzas estratégicas y retos empresariales reales ofrece a los estudiantes una experiencia inmersiva que impulsa su desarrollo profesional desde el primer día".

APRENDIZAJE PRÁCTICO CON IMPACTO REGIONAL

La experiencia internacional gira en torno a una inmersión académica intensiva de cinco semanas en HKU o AUD, seguida de un Global Challenge de cinco semanas en colaboración con organizaciones locales.

Durante este periodo, los estudiantes trabajan en desafíos de negocio reales, lo que les permite conocer de primera mano la cultura empresarial local, sus estilos de liderazgo y prioridades en innovación.

Este enfoque práctico les brinda la oportunidad de profundizar en las dinámicas avanzadas de los mercados, los sistemas financieros globales y el liderazgo intercultural, en un entorno de aprendizaje compartido con estudiantes y profesores locales.

De regreso en Barcelona, los participantes personalizan su itinerario formativo eligiendo entre cursar asignaturas optativas del MBA de Esade o realizar prácticas alineadas con sus objetivos profesionales y preferencias sectoriales.

Las primeras promociones del Global Master in Finance y del Global Master in International Management iniciarán su andadura en septiembre de 2026.

Ambos programas están dirigidos a graduados altamente cualificados en Administración y Dirección de Empresas o Económicas, mientras que el Global Master in Finance amplía el perfil a candidatos con formación en Ingeniería.

Estos nuevos programas se suman al Master in International Management y al Master in Finance y, según la entidad, posicionan a la escuela como "referente para estudiantes con visión global que aspiran a liderar en los ámbitos empresarial y financiero en un contexto internacional".