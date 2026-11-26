Participantes en el Congreso de XVIII Congreso de Escuelas Católicas. - JORGE ZORRILLA PASCUAL

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Europeo de la Enseñanza Católica (CEEC), Paul Meany, ha reivindicado el papel de la educación católica en la formación integral de las personas y su capacidad para contribuir a transformar la sociedad. Al mismo tiempo, ha recordado que la financiación pública de centros católicos existe, en mayor o medida, en la mayoría de los países en los que tiene representación la organización. "El objetivo más profundo no es simplemente formar alumnos que tengan éxito, sino formar personas capaces de contribuir al bien común y de responder a la llamada de Dios en sus vidas", ha señalado durante la inauguración del XVIII Congreso de Escuelas Católicas, que se celebra desde este jueves y hasta el 28 de noviembre en Madrid.

En su intervención, Meany ha invitado a los educadores a ir más allá de los sistemas, los indicadores y las reformas para preguntarse qué tipo de personas salen de sus centros y qué mundo contribuirán a construir.

Asimismo, ha defendido la colaboración entre la enseñanza católica y los poderes públicos, un modelo extendido en Europa y ha defendido que los Estados deben garantizar no solo el derecho a la educación, sino también que esta sea coherente con las convicciones de las familias.

El presidente del CEEC también ha reconocido la labor de Escuelas Católicas en el ámbito europeo y ha expresado su apoyo a las reivindicaciones del sector ante las dificultades de financiación y la necesidad de una distribución equitativa de los recursos.

El XVIII Congreso de Escuelas Católicas, que se celebra en el Madrid bajo el lema 'La educación no cambia el mundo', ha contado también en su inauguración con la participación del director general de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Javier Rodríguez, quien ha reivindicado el valor de la educación como un proceso que necesita tiempo, escucha y acompañamiento, frente a la inmediatez de la sociedad actual.

Rodríguez ha destacado el papel decisivo de los docentes y la importancia de que sepan cuándo acompañar, cuándo exigir y cuándo dar tiempo a cada alumno. También ha defendido que las administraciones deben conocer, escuchar y respetar al profesorado, así como reconocer tanto su vocación como sus derechos.

En relación con los cambios que introduce la inteligencia artificial, ha insistido en la necesidad de enseñar a pensar, contrastar la información y desarrollar un criterio propio, sin perder de vista que la relación personal sigue siendo esencial en la educación. Además, ha subrayado la importancia de la colaboración entre centros y familias para garantizar una educación de calidad en la que nadie quede atrás.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, ha asegurado que del "no" apofático surge el "sí" catafático y, en relación con el lema del Congreso, ha afirmado que la educación no cambia el mundo por sí sola, pero tiene una capacidad "sorprendente" de renovar, sembrar y acompañar. También ha señalado que la educación hará germinar la novedad si es católica y tiene capacidad de integrar y generar alianzas.

El cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, ha intervenido mediante un mensaje en vídeo en el que ha invitado a los educadores a redescubrir la educación como una vocación y una de las expresiones más altas de la caridad eclesial. Ha defendido que la escuela católica no debe limitarse a transmitir conocimientos o buscar la excelencia académica, sino que está llamada a formar personas que amen, disciernan y contribuyan a transformar la sociedad desde los valores del Evangelio.

La presidenta de Escuelas Católicas, Teresa Vives, ha definido el Congreso como una oportunidad para revisar críticamente los supuestos y finalidades que a veces se consideran incuestionables. Asimismo, ha animado a "alzar la mirada más allá del universo educativo" y ha recordado que la educación que defiende la organización pone el foco en las personas, sin renunciar a sus raíces, identidad y misión.

La primera ponencia ha corrido a cargo del secretario general de Escuelas Católicas, Pedro Huerta, y del filósofo y profesor del Colegio San Gabriel de Madrid, Carlos Javier González, quienes han reflexionado sobre el sentido del lema desde una perspectiva apofática, invitando a pensar la educación a partir de aquello que no es.

Durante su conversación, González ha afirmado que la educación "no es indiferencia", sino que constituye un compromiso con la sociedad. También ha destacado que permite "habitar el mundo con otros" y ha reivindicado su carácter de servicio público.

El actor Luís Homar se ha incorporado a esta conversación con la declamación de textos místicos de San Juan de la Cruz, Santa Teresa y Miguel de Molinos, en una intervención que ha incorporado al debate educativo otras perspectivas desde el arte.