España perderá más de 600.000 alumnos preuniversitarios en diez años por el declive demográfico, según un estudio

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MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sistema educativo español se enfrenta a una reducción de más de 600.000 alumnos en las etapas preuniversitarias entre 2025 y 2035, como consecuencia directa del descenso de la natalidad registrado en España en las últimas décadas, según el estudio 'El impacto de la demografía en el sistema educativo español. Proyecciones a cinco y diez años', publicado por la Fundación Ramón Areces y la Fundación Europea Sociedad y Educación y elaborado por el catedrático de Sociología de la UNED Miguel Requena.

El informe toma como punto de partida que España registró en 2024 318.005 nacimientos, "la cifra más baja en más de un siglo", según se desprende del informe, con una tasa de fecundidad de 1,1 hijos por mujer, una de las más reducidas de la Unión Europea. Según el documento, esta realidad "condicionará el sistema educativo durante toda la próxima década".

Las etapas más afectadas serán Primaria y la ESO. La educación Primaria, para alumnos de 6 a 11 años, perderá casi 400.000 estudiantes en el periodo analizado, mientras que la ESO sufrirá una caída acumulada de 376.000 que el informe describe como "especialmente intensa a partir del año 2030".

El Bachillerato, por su parte, registrará una reducción superior a los 150.000 alumnos entre 2025 y 2035. El estudio advierte de que la educación preuniversitaria vivirá "un mapa de aulas cada vez más vacías".

"En definitiva, a partir de 2025 el sistema educativo español va a entrar en un periodo de menor presión demográfica en sus etapas centrales", se desprende del estudio consultado por Europa Press.

CRECEN LA ESCOLARIZACIÓN DE 0 A 2 AÑOS Y LOS MÁSTERES

El informe también identifica dos ámbitos de crecimiento, la escolarización de 0 a 2 años y la formación de posgrado universitario. En el caso de la primera franja, la demanda de plazas continuará aumentando por cambios sociales, laborales y familiares, con previsión de alcanzar tasas de escolarización cercanas al 70% en 2035. En cuanto a los másteres, el estudio apunta a una "expansión sostenida durante toda la década, con un alumnado cada vez más adulto y vinculado a la formación continua".

Por su parte, los grados universitarios crecerán en torno a 183.000 estudiantes hasta 2030 para después iniciar una fase de ajuste con una pérdida de 60.000 alumnos, cuando comiencen a incorporarse las generaciones más jóvenes y reducidas.

Las conclusiones del estudio presentan que los cambios se producirán "a varias velocidades" en los diferentes territorios. Madrid y Cataluña, aunque perderán alumnos en cifras absolutas, mantendrán mayor dinamismo demográfico relativo; la Comunidad Valenciana y Murcia mostrarán mayor resistencia al descenso y Almería aparece como una excepción con crecimiento previsto incluso en Bachillerato. Galicia, Asturias y Extremadura figuran entre las zonas con mayor deterioro estructural. El informe también detecta diferencias significativas entre provincias de una misma comunidad autónoma.

La Formación Profesional queda fuera del cálculo global del estudio debido a la "gran diversidad de edades de acceso y matrícula" que presenta este nivel formativo, lo que dificulta, según los autores, establecer tasas comparables y realizar estimaciones fiables.

El trabajo concluye que España "deberá reorganizar con anticipación sus recursos materiales y humanos". Mientras Primaria y Secundaria afrontarán ajustes por exceso de capacidad, otras áreas necesitarán crecer y adaptarse. Los autores han señalado además que los cambios afectarán "directamente a la red de centros y unidades escolares, a la planificación de profesorado, a la inversión pública, a los servicios complementarios y a las nuevas estrategias de formación a lo largo de la vida".