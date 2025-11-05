Estatuto del Becario: qué derechos (y deberes) tendrán los estudiantes y qué deberán cumplir las empresas - UNSPLASH

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta el anteproyecto de Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido como Estatuto del Becario. La norma, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social más de dos años después de su presentación, deberá ahora tramitarse en el Parlamento.

Estas son las principales claves del texto aprobado.

¿QUÉ ES EL ESTATUTO DEL BECARIO?

Se trata de una iniciativa con rango de ley destinada a regular las prácticas no laborales en empresas, definir su marco jurídico y establecer los derechos y obligaciones de las personas en formación, así como las sanciones aplicables a las empresas que incumplan la normativa.

¿POR QUÉ EL GOBIERNO LO CONSIDERA UNA "REFORMA LABORAL PARA LAS NUEVAS GENERACIONES"?

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha definido el texto como "la reforma laboral para las nuevas generaciones". Según explicó, la norma busca que las prácticas se destinen "sencillamente a aprender, a formarse" y que no sustituyan a personas trabajadoras.

"Una persona en prácticas no laborales no puede sustituir a un trabajador; a partir de ahora las personas que se están formando van a tener derechos", señaló.

¿QUÉ OBLIGACIONES TENDRÁN LAS EMPRESAS?

Las empresas deberán compensar los gastos derivados de la práctica (desplazamiento, alojamiento o manutención) según lo previsto en el convenio o acuerdo de cooperación. Además, se establece un régimen sancionador que contempla multas de hasta 225.018 euros para infracciones muy graves en su grado máximo.

Si las infracciones son consideradas muy graves, pero en su grado mínimo, las multas irán de 7.501 a 30.000 euros, mientras que en su grado medio serán de 30.001 a 120.005 euros.

Se considerarán muy graves, entre otras, las infracciones por discriminación por edad, sexo, origen, religión, orientación sexual o ideología, o por trato desfavorable ante reclamaciones de igualdad de trato.

¿QUÉ DURACIÓN TENDRÁN LAS PRÁCTICAS?

Las prácticas extracurriculares no podrán superar 480 horas ni el 15 % de los créditos ECTS de la titulación. También se incluyen las prácticas vinculadas a títulos propios universitarios, con un límite conjunto (curriculares y extracurriculares) del 25 % de los créditos ECTS, o de tres meses cuando la titulación tenga al menos 60 créditos.

¿QUÉ DERECHOS ADQUIEREN LOS BECARIOS?

El Estatuto establece que las personas en formación formarán parte del ambiente laboral de la empresa, con derecho a acceder y utilizar los mismos espacios que el resto de trabajadores. Deberán respetar las normas de funcionamiento y prevención de riesgos laborales, mantener la confidencialidad y el secreto profesional, y seguir las directrices del tutor o tutora asignados por la empresa y el centro académico.

¿QUÉ OTRAS OBLIGACIONES TENDRÁN LOS ESTUDIANTES?

Deberán incorporarse en la fecha acordada, cumplir el horario previsto, desarrollar las actividades con diligencia y mantener contacto con su tutor académico, comunicándole cualquier incidencia. También deberán entregar los informes o documentos de seguimiento que se les soliciten.

¿QUÉ RECORRIDO LE QUEDA A LA NORMA?

El texto deberá ser tramitado por las Cortes Generales, lo que complica su aprobación definitiva en el actual contexto político, marcado por las discrepancias entre PSOE y Sumar y la ruptura de Junts con el Gobierno.

Además, los rectores universitarios han criticado que la comunidad universitaria no haya participado en la elaboración de la norma.