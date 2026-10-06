Estudiantes avisan de los retos pendientes de esta legislatura: Climatización de colegios o adaptación a la IA

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MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) ha señalado, ante la convocatoria anticipada de elecciones anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hay cuestiones que "quedan por mejorar" en el ámbito educativo, como "las malas condiciones de los colegios y su climatización o la adaptación del sistema a la inteligencia artificial".

Asimismo, CANAE, en declaraciones a Europa Press, ha advertido de "la falta de recursos para garantizar una inclusión real y las desigualdades territoriales en el acceso a la educación pública".

Para la organización, la participación estudiantil "también debe ocupar un papel central". "Consideramos que es necesario reforzar los mecanismos de participación y representación estudiantil para que intervengamos de manera efectiva y real en las decisiones que nos afectan. Muchas veces los propios Gobiernos se olvidan que formamos parte del sistema educativo y que podemos tener una perspectiva diferente de la situación que se viven en las aulas", ha destacado.

De cara a la nueva legislatura, los alumnos piden al próximo Ejecutivo que "se ponga al estudiantado en el centro de sus políticas educativas y que trabaje para conseguir un Pacto de Estado en educación", para que la educación "no esté cambiando con cada Gobierno".

Los jóvenes reclaman que "se siga apostando y luchando por una educación pública" e inciden en la necesidad de que "el alumnado forme parte de las decisiones que se tomen en las políticas educativas".

También piden tanto al próximo Gobierno como a las comunidades autónomas que "trabajen de manera conjunta para conseguir una educación de calidad".

Desde CANAE reconocen los avances que se han producido durante esta legislatura, pero entienden "que todavía existen retos importantes que tienen que abordarse".

De este modo, la organización estudiantil valora las políticas educativas en función de si responden a las necesidad del alumnado "contribuyendo a garantizar una educación pública, digna, inclusiva y de calidad".

"Durante esta legislatura consideramos positivo varias cuestiones que afectan de primera mano al estudiantado y hayan adquirido una mayor presencia en las políticas educativas. El refuerzo de las becas ha ayudado a reducir las barreras económicas para acceder y permanecer en el sistema educativo", ha manifestado.

Sin embargo, los estudiantes avisan de que todavía hay "una gran necesidad en la actualización de los requisitos tanto económicos como académicos para garantizar que no se llegue al abandono escolar". A su vez, siguen defendiendo y reclamando que el primer pago de las becas y ayudas al estudio "se ingrese antes de que comience el curso en septiembre".

CANAE valora positivamente el impulso que se le ha dado a la Formación Profesional, "buscando otras salidas que no tienen porqué ser cursar un Grado Superior". "Creemos que es importante que estas cuestiones formen parte de la agenda educativa y que se siga trabajando, porque a pesar de su vertiente positiva, consideramos que queda mucho por hacer", agrega.

En cuanto a las materias que quedan pendientes, destacan la reducción de ratios, ya que, en sus palabras, "un menor número de estudiantes por aula permite una atención más individualizada y facilita que el profesorado pueda responder mejor a las diferentes necesidades de sus estudiantes".

"Aunque es cierto que se estaban realizando esfuerzos específicos para conseguir bajar las ratios de ciertas enseñanzas, consideramos que todavía son insuficientes y que realmente debemos atajar las 'excepciones' comunes en las que encontramos aulas con cerca de 40 estudiantes de Bachillerato"; subrayan los estudiantes.