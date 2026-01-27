Estudiantes trasladan a Tolón la necesidad de establecer protocolos anti bullying y becas "suficientes y más accesibles"

La ministra Milagros Tolón se reúne con representantes de las asociaciones de estudiantes - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se ha reunido este martes con representantes de las organizaciones estudiantiles, que le han trasladado, entre otras cuestiones, la necesidad de establecer protocolos contra el acoso escolar y mejorar las becas y ayudas al estudio para que sean "suficiantes y más accesibles".

La presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), Nerea Garres, ha explicado a Europa Press que han pedido a la ministra que la participación estudiantil sea "un pilar real del sistema educativo y no algo simbólico".

Por ello, han reclamado que se garanticen "las condiciones reales para ejercer el derecho a la participación, estableciendo criterios comunes a todas las comunidades autónomas y regulación de órganos de representación efectivos en todos los niveles de participación".

En la reunión, también han abordado la convivencia, señalando la urgencia de prevenir el acoso, estableciendo protocolos anti acoso "no solo reactivos, apostando por la prevención, educación y comunidad, luchando contra la LGTBIfobia y la violencia machista desde la educación emocional y el enfoque comunitario, junto con una apuesta clara por la inclusión del alumnado con discapacidad".

"La salud mental se ha tratado con propuestas como aumentar profesionales de orientación y psicología, formar al profesorado en detección temprana de problemas e incorporar la educación emocional al currículo", ha señalado Garres.

Los estudiantes han destacado que "muchas de estas problemáticas tienen un origen estructural en la falta de financiación", por lo que han reclamado a la ministra "más inversión".

También han planteado mejoras en becas y ayudas al estudio para que lleguen antes del inicio del curso, "sean suficientes y más accesibles", así como el refuerzo de la Formación Profesional y de la orientación académica "para garantizar igualdad real de oportunidades".

La ministra ha trasladado tanto a CANAE como al Sindicato de Estudiantes su voluntad de diálogo y el reconocimiento por el trabajo que ambas organizaciones realizan en la representación del alumnado y en la defensa de sus derechos, situando en la agenda pública cuestiones como la defensa de la educación pública y la igualdad de oportunidades.