Un estudio revela que la transición de Primaria a ESO es un "punto crítico" y apuesta por eliminar ruptura entre etapas

Archivo - Alumnos en el colegio - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La transición entre la Educación Primaria y la Secundaria marca un "punto crítico" y uno de los momentos "más delicados" de la trayectoria escolar del alumnado, que coincide con el inicio de la adolescencia y con un "cambio profundo" de la cultura escolar que "puede traducirse en mayores desigualdades y riesgo de abandono educativo temprano".

Esta es la conclusión del nuevo informe elaborado por la Fundación Europea Sociedad y Educación y la Fundación Aprendiendo a Ser, dirigido y coordinado por la Fundación Europea Sociedad y Educación y expertos de la Universidad de Castilla La-Mancha (UCLM), que pone de relieve la necesidad de reforzar la coordinación entre etapas, dotar al modelo educativo de un marco normativo propio y mejorar la estabilidad docente, como pasos esenciales hacia una transición más equitativa y eficaz.

La investigación señala que los modelos educativos europeos que eliminan la ruptura entre etapas -como los de estructura única presentes en Finlandia o Suecia- favorecen trayectorias más inclusivas y coherentes.

También recalca que, en España, aunque el currículo común hasta los 16 años contribuye a la equidad, la fragmentación organizativa y el cambio de centro "pueden dificultar la continuidad pedagógica".

Asimismo, pone de ejemplo el modelo CEIPSO, implantado en la Comunidad de Madrid desde 2006, que "facilita una transición más progresiva al integrar todas las etapas obligatorias en un mismo centro, ofreciendo continuidad educativa, mejor atención a la diversidad y mayor cohesión escolar".

No obstante, advierte de que el modelo "requiere mayor claridad normativa, estabilidad docente e infraestructuras adaptadas para consolidarse como una política de equidad y cohesión territorial".

El informe concluye que reforzar la coordinación interetapas, mejorar la planificación y evaluación de las transiciones educativas y dotar a los centros de recursos estables "son condiciones esenciales para garantizar un sistema educativo más inclusivo, cohesionado y eficaz".