Euroinnova destaca el aumento de la demanda de formación online y de certificados profesionales en España en 2025

Madrid, 14 de octubre de 2025.- La formación online se consolida en España durante 2025, según datos del Ministerio de Educación y del Observatorio de la Formación en Línea. El crecimiento de cursos acreditados y certificados profesionales refleja la tendencia de los trabajadores a actualizar competencias.

Esta evolución afecta tanto a la oferta pública como a la privada, con plataformas especializadas como Euroinnova, que ofrecen programas con acreditación oficial o universitaria. El fenómeno se extiende en todo el país y responde a la necesidad de mejorar la empleabilidad y la productividad laboral.

FORMACIÓN ONLINE AL ALZA EN ESPAÑA

El Ministerio de Educación y Formación Profesional indicó que más del 20 % de los estudiantes de enseñanzas posobligatorias en España cursan actualmente estudios en modalidad online o híbrida. La expansión de la conectividad y las políticas de digitalización han impulsado un crecimiento sostenido de la educación a distancia desde 2020.

En este contexto, los cursos certificados y la formación permanente ganan protagonismo. El informe del Observatorio de la Formación en Línea 2025, publicado en marzo, destaca que el 62 % de los trabajadores españoles realizó al menos una acción formativa online en el último año, frente al 48 % de 2023.

El mercado laboral exige nuevas competencias digitales, idiomáticas y de gestión de proyectos. Por ello, la formación continua se ha convertido en una herramienta esencial para mantener la empleabilidad. Las empresas también valoran cada vez más los certificados profesionales y las titulaciones complementarias emitidas por centros acreditados.

En ese escenario, la validez títulos Euroinnova adquiere relevancia entre los estudiantes que buscan programas flexibles con reconocimiento académico o profesional. En la web de Euroinnova se especifica que la entidad imparte cursos online con certificado y ofrece formación vinculada a títulos universitarios y a certificados de profesionalidad con acreditación oficial.

CERTIFICADOS PROFESIONALES CON RECONOCIMIENTO OFICIAL

El interés por los certificados de profesionalidad ha aumentado tras las reformas de la Ley Orgánica 3/2022 de Formación Profesional. Estos certificados tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, tal como establece la normativa vigente.

Los certificados acreditan la cualificación de los trabajadores y facilitan su inserción laboral. Son expedidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o por las comunidades autónomas y se estructuran en tres niveles según la complejidad de las competencias.

Plataformas privadas acreditadas por el SEPE, entre ellas Euroinnova, pueden impartir programas de formación para la obtención de estos certificados. La acreditación oficial permite que los alumnos validen sus conocimientos ante empresas e instituciones públicas, garantizando la utilidad real del aprendizaje.

Euroinnova figura entre los centros autorizados para ofrecer formación vinculada a certificados de profesionalidad en modalidad online y mixta. Dispone de cursos acreditados en distintas áreas profesionales, como administración, docencia o atención sociosanitaria.

La existencia de este tipo de acreditación contribuye a reforzar la confianza en la formación online, un segmento que ha experimentado una rápida expansión tras la pandemia y la digitalización del empleo.

LA DIGITALIZACIÓN IMPULSA LA FORMACIÓN PERMANENTE

Los planes europeos de digitalización y la estrategia "España Digital 2026" refuerzan la inversión en competencias tecnológicas y educativas. El Gobierno español prevé destinar más de 3.000 millones de euros en programas de capacitación digital y formación profesional en los próximos tres años.

Esta inversión incluye la creación de microcredenciales digitales, una herramienta que permite reconocer aprendizajes breves y especializados. Las microcredenciales se integran en el marco de la formación permanente y están alineadas con las recomendaciones de la Unión Europea.

Euroinnova ha incorporado esta tendencia en su oferta educativa, incluyendo programas de corta duración orientados a profesionales que buscan actualizarse en áreas específicas. Los cursos online con certificación universitaria o de profesionalidad facilitan la adaptación al ritmo de los cambios tecnológicos.

El crecimiento del teletrabajo y de la automatización ha generado nuevas oportunidades formativas. Profesionales de sectores como la educación, la administración, la salud o el comercio electrónico recurren cada vez más a plataformas digitales para adquirir competencias demandadas por las empresas. La flexibilidad, el bajo coste y la posibilidad de compaginar estudio y trabajo son factores que explican el auge de la formación online, que se perfila como una modalidad estable más allá de la coyuntura sanitaria.

PERSPECTIVAS Y BENEFICIOS DE LA FORMACIÓN ACREDITADA

Los expertos en orientación profesional coinciden en que la formación certificada mejora las posibilidades de empleo y promoción interna. Contar con un título con validez oficial o universitaria incrementa la confianza de los empleadores y facilita la movilidad laboral dentro de la Unión Europea.

Las plataformas educativas privadas con acreditación oficial contribuyen a democratizar el acceso a la educación superior, al permitir que personas adultas o con responsabilidades laborales puedan formarse sin desplazarse.

La combinación de cursos homologados, programas universitarios y certificados de profesionalidad conforma un ecosistema educativo en expansión, en el que empresas como Euroinnova ocupan un lugar relevante. Su oferta de formación acreditada se integra dentro del marco legal español y europeo, garantizando que los alumnos obtengan certificados con aplicación práctica y reconocimiento verificable.

La consolidación de la formación online en España evidencia un cambio estructural: la educación se ha convertido en un proceso continuo, en el que la actualización permanente de conocimientos es clave para el desarrollo profesional. En este entorno, la validez de los títulos y la calidad de la enseñanza son elementos esenciales para construir confianza y asegurar que la formación tenga un impacto real en el empleo.

