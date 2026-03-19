Expertos internacionales abordan el papel de la educación superior en IE EdTech Summit 2026 celebrado en Madrid

IE EdTech Summit 2026
IE EdTech Summit 2026 - IE UNIVERSITY
Europa Press Sociedad
Publicado: jueves, 19 marzo 2026 11:47
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MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

IE University ha celebrado IE EdTech Summit 2026, bajo el lema 'AI Leadership & Impact', un encuentro que ha reunido a líderes, innovadores y expertos internacionales para analizar el liderazgo y el impacto de la inteligencia artificial aplicada a la educación superior.

El evento, celebrado en la sede de IE University en Madrid durante los días 18 y 19 de marzo, se concibe como una experiencia EdTech abierta que ha congregado a más de 450 líderes, innovadores, educadores y miembros de la comunidad IE, "con un foco claro en la adopción responsable, la evidencia y los resultados medibles de la IA en universidades y organizaciones", según ha informado la institución académica.

La apertura de la jornada ha contado con la participación de Teresa Martín-Retortillo, Chief Operations & Financial Officer de IE University; y la presencia de líderes internacionales como Monica Arés (Microsoft), Jack Phillips (ROI Institute), Gabriela Allmi (Harvard Business Impact Education) y Greg Marschall (LearnWise), entre otros.

IE EdTech Summit 2026 es una plataforma estratégica de liderazgo que reúne a actores clave que están definiendo el impacto real, medible y escalable de la IA en la educación superior y en el aprendizaje corporativo.

"La IA y la tecnología ya están permeando todas las industrias, y la educación no es una excepción. Queremos centrarnos en el impacto y en la evidencia que demuestra cómo la IA mejora la educación", señala Alejandro Ameneiro, director de IT Innovation & Special Projects de IE University.

El primer día de la jornada ha tenido lugar un foro ejecutivo (VIP) que ha reunido a líderes globales del ámbito universitario y corporativo, incluyendo perfiles de presidencia y rectorado, decanos, CLOs, líderes de innovación/tecnología, Big Tech en educación y fundadores e inversores EdTech.

El segundo día de la jornada ha contado con más de 450 participantes procedentes de Europa y otros mercados internacionales, incluyendo profesionales de educación superior, líderes de transformación digital, startups EdTech, inversores y venture capital, así como medios especializados y expertos en innovación.

IE EdTech Summit 2026 consolida a IE University como punto de encuentro global para quienes están diseñando la próxima generación de educación superior en la era de la inteligencia artificial.

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