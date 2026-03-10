Expertos internacionales señalan la necesidad de rediseño de las universidades: "Deben operar como sistemas adaptativos"

Cumbre IEX Berkeley Collider - IE

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 30 líderes globales del ámbito académico, del venture capital, de la industria y de la política, reunidos en la primera edición de la Cumbre IEX Berkeley Collider, han advertido de que la educación superior "es uno de los sistemas con mayor necesidad de rediseño".

"Las instituciones deben evolucionar desde un enfoque centrado en la acreditación de estudiantes hacia el desarrollo de agencia, capacidades interdisciplinarias y habilidades para navegar entornos industriales y regulatorios", señala el informe 'Navegando la Transformación Tecnológica y Geopolítica', elaborado conjuntamente por IE School of Science & Technology de IE University y el International Co-Lab de UC Berkeley.

La publicación, que recoge las conclusiones de los expertos reunidos en Berkeley (California), identifica los cambios estructurales que están reconfigurando la globalización, los sistemas de innovación y la estrategia institucional en una era marcada por la fragmentación geopolítica y la inteligencia artificial como infraestructura.

Así, apunta que, en un contexto marcado por la difusión de la IA, los regímenes soberanos de datos y los mercados laborales en transformación, las universidades "deben operar como sistemas adaptativos en lugar de repositorios aislados de conocimiento".

El informe identifica cinco áreas prioritarias para integrar estos cambios estructurales en la estrategia institucional: Educación para la acción; datos como gobernanza; colaboración soberana; inteligencia sostenible; e implementación escalable.

En este sentido, los líderes globales instan a "fomentar la capacidad de los individuos para actuar de manera autónoma y responsable en entornos complejos; utilizar los datos no solo como un recurso, sino como un pilar fundamental en la toma de decisiones y la formulación de políticas; promover asociaciones estratégicas que respeten la soberanía de las naciones y fomenten un enfoque cooperativo a nivel global; desarrollar soluciones que equilibren el avance tecnológico con el respeto por el medio ambiente y la equidad social; y asegurar que las innovaciones puedan ser adoptadas y adaptadas a gran escala, maximizando su impacto positivo en la sociedad".

"El desafío para las instituciones no es simplemente innovar dentro de sus propios límites, sino diseñar para la interoperabilidad entre ellos", señaló Leticia Cabral Calvillo, directora ejecutiva del IEX Research Xcelerator en IE University.

En conjunto, estos elementos ofrecen una hoja de ruta para las instituciones que buscan alinear tecnología, gobernanza y educación "en un entorno global cada vez más complejo".

LA RECONFIGURACIÓN DE LA GLOBALIZACIÓN

Las instituciones, según recoge el documento, "deben rediseñarse estructuralmente, no solo tecnológicamente, para seguir siendo competitivas en un sistema global cada vez más disputado e interconectado".

El informe concluye que la globalización "no está retrocediendo, sino rediseñándose de manera fundamental". Mientras que en la etapa anterior se priorizaba la eficiencia y la optimización de costes, en el contexto actual "el énfasis radica en la resiliencia, la soberanía y el control estratégico". "El capital, los datos y el talento circulan cada vez más a través de players regionales definidos por divergencias regulatorias y por intereses nacionales", señala.

Las instituciones capaces de operar en múltiples entornos regulatorios y de construir arquitecturas de confianza entre distintas jurisdicciones "definirán la próxima fase de la competitividad global", prevén los expertos.

Los líderes participantes del estudio han constatado que hay un "cambio decisivo" en la manera de entender la inteligencia artificial: "La IA ya no se limita a aplicaciones de software, si no que se está convirtiendo en una capa integrada de infraestructura física y económica, incorporada a la logística, la manufactura, la salud, la robótica y los sistemas energéticos".

En este contexto, explican que la frontera "se sitúa en la convergencia entre semiconductores, sistemas autónomos, gemelos digitales y computación energéticamente eficiente, desarrollos con implicaciones significativas para la gobernanza, la financiación de la investigación y el diseño institucional".

En los debates sobre venture capital, investigación y estrategia geoeconómica, los participantes coincidieron en un cambio central: "la medida del éxito innovador ha pasado de la invención al impacto real a escala".

Las publicaciones y las patentes siguen siendo importantes, pero el impacto se define cada vez más por la adopción, la integración y el despliegue a gran escala.

"El verdadero reto para las instituciones no es cuánto inventan, sino cómo aprenden a co-crear y escalar cambios positivos en la industria y en la sociedad", afirma Ikhlaq Sidhu, decano de la IE School of Science & Technology y copresidente de la Cumbre Collider.

El decano añade que, a medida que se intensifican las presiones tecnológicas y geopolíticas, las instituciones que sean capaces de desarrollar sistemas adaptativos basados en la interoperabilidad regulatoria, una gobernanza transparente y la colaboración transfronteriza, "estarán mejor posicionadas para gestionar la creciente complejidad y liderar el próximo capítulo de la innovación global".

El informe aboga por nuevas "arquitecturas de traducción" que conecten el descubrimiento con la implementación mediante una colaboración público-privada coordinada, financiación tolerante al riesgo y alineación institucional.