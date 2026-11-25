Archivo - Mochilas - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) ha exigido la paralización del real decreto de ratios aprobado este martes por el Consejo de Ministros ante la "falta de garantías de financiación, el riesgo para la libertad de elección de las familias y la ausencia de consenso y debate en el Pleno del Consejo Escolar del Estado".

En concreto, la organización de padres y madres de alumnos ha manifestado su rechazo al Real Decreto que modifica el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, y el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, aprobado en el último Consejo de Ministros de esta legislatura, "tanto por la forma en la que se ha tramitado como por las consecuencias educativas, económicas y sociales que su aplicación puede generar".

Aunque comparte el objetivo de mejorar la atención individualizada del alumnado y garantizar unas instalaciones educativas adecuadas, seguras, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales, ha advertido de que "no se puede legislar sobre la calidad educativa sin garantizar ni planificar los recursos necesarios para hacerla efectiva, ni adoptar decisiones sobre la educación de hijos prescindiendo de la participación de sus familias".

CONCAPA ha denunciado la "falta de diálogo y consenso con los sectores afectados, especialmente con los representantes de las familias y de la enseñanza concertada y privada, así como la carencia de una siempre necesaria evaluación de las consecuencias que las nuevas exigencias pueden tener sobre la continuidad de numerosos proyectos educativos".

La organización considera que reducir las ratios sin garantizar la financiación necesaria puede producir "un efecto contrario" al que se pretende: "pérdida de plazas escolares, destrucción de empleo, dificultades para la sostenibilidad de los centros e incluso la desaparición de proyectos educativos consolidados".

Para las familias, el cierre de un centro educativo "no supone únicamente la pérdida de una plaza escolar": "Supone la desaparición de un proyecto educativo libremente elegido, la ruptura de vínculos personales y afectivos, la pérdida de continuidad educativa y, en muchos casos, nuevas dificultades para la conciliación familiar y laboral".

"No queremos que una medida destinada a mejorar la educación de nuestros hijos termine privándoles de la posibilidad de recibirla en el centro que sus familias han elegido", han señalado desde CONCAPA.

Por ello, CONCAPA exige al Gobierno la paralización del Real Decreto y la apertura de "un proceso real de diálogo y negociación con todos los sectores de la comunidad educativa, garantizando la participación efectiva de los representantes de las familias"; una evaluación previa del impacto económico, educativo, laboral y social de las nuevas exigencias; una financiación suficiente que permita reducir las ratios "sin comprometer la continuidad de los centros, las plazas escolares ni los puestos de trabajo; la igualdad de acceso a los recursos públicos destinados a la mejora de las instalaciones de todos los centros sostenidos con fondos públicos; o la garantía de que ninguna de estas medidas suponga una carga económica adicional para las familias ni una limitación de su libertad de elección.