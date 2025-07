Las familias, preocupadas por que los comedores escolares reduzcan la comida con el nuevo decreto: "Puede que suceda"

La presidenta de CEAPA rechaza prohibir las pantallas en colegios: "No vale de nada, la tecnología es algo con lo que convivimos"

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), María Sánchez Martín, ha avisado de que "es posible" que el real decreto de comedores escolares aprobado por el Gobierno implique una subida de precios para las familias o "una reducción de la cantidad" de la comida para los niños.

"Puede ser una de las cosas que sucedan. Eso también le genera un problema a las familias. Hay que tener en cuenta que hay muchos alumnos que únicamente hacen una comida completa al día en el comedor escolar y que esa comida se reduzca consideramos que no debería ser", ha señalado en una entrevista a Europa Press.

No obstante, ha valorado positivamente el real decreto, que es una norma superior y las administraciones autonómicas "la tienen que cumplir": "Nos parece bien el decreto pero sí que se nos han quedado algunas cosas que reclamábamos un poco en el tintero".

En concreto, ha hecho referencia a que hay regiones donde los comedores escolares "sí que son gestionados a veces por las AMPA (Asociaciones de Madres y Padres) o por las administraciones de manera sostenible, con alimentación de cercanía y con cocina in situ".

Sin embargo, Sánchez Martín ha criticado que haya "muchos territorios que hace años concedieron las licencias a las empresas de catering" lo cual, a su juicio, "no es la mejor manera de alimentar" a los niños.

Respecto al uso de las pantallas en los colegios, la postura de las familias "es educar siempre": "Prohibir no vale de nada. En un mundo en el que permanentemente estamos conectados, no imaginaríamos cualquier ámbito de la vida, profesional, personal, de ocio, sin la tecnología, es algo con lo que convivimos".

En este sentido, la presidenta de CEAPA apuesta por reflexionar como familias a qué edad los hijos tienen acceso a determinadas tecnologías. "Eso debemos hacer una reflexión, pero lo que tenemos que hacer, y al final por la educación pasa todo, es formar a las familias para que puedan afrontar esta cuestión con toda la información", ha defendido.

"Nuestros hijos utilizan pantallas en los centros, en algunos centros se usan tablets, ni siquiera libros de texto, pantallas digitales. Tenemos que saber las familias cómo tener controles parentales de esos dispositivos y muchas veces el problema viene de que las familias no tenemos esa formación", ha insistido.

LA FP, UN VALOR PARA REDUCIR LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR

Otro de los aspectos que preocupa a la comunidad educativa es la tasa de abandono escolar temprano que hay en España, superior a la media de la Unión Europea. Al respecto, Sánchez Martín considera que el fomento de la Formación Profesional "está haciendo mucho" para reducir esa tasa.

"Antes las opciones a lo mejor eran más reducidas, las familias profesionales por supuesto no tenían la oferta que tienen ahora, aunque sí que es cierto que consideramos que faltan plazas públicas de FP. La apuesta por la FP es un valor para reducir el fracaso escolar", ha manifestado.

Sobre los protocolos de prevención y protección contra el acoso escolar, ha señalado que, "sobre el papel, todos los protocolos son perfectos", pero ha reconocido que "el acoso escolar cero va a ser complicado".

Aunque ha puesto en valor el trabajo de las administraciones para que el bullying "cada vez sea menor y se detecten antes los casos", Sánchez Martín ha criticado las normas que "lo que hacen es trasladar al alumno acosado de centro".

"Es una norma que la mayoría de las comunidades mantiene y eso debería cambiar, porque es otro añadido más a esa situación que es 'yo he sido la persona víctima de acoso y tengo que ir yo del centro para no seguir sufriendo'. Es el acosado normalmente el que se cambia de centro, no el acosador", ha lamentado.

En este punto, la presidenta de CEAPA ha advertido de que el Coordinador de Bienestar y Protección "está siendo una figura prácticamente inexistente en los centros". "Hay docentes nombrados sin siquiera funciones muy definidas", ha afirmado.

Al ser preguntada sobre si ve necesario incluir la educación financiera en los colegios y enseñar a los niños a, por ejemplo, hacer la Declaración de la Renta, ha apuntado: "¿Qué es más importante aprender a gestionar las emociones o la hipoteca? Como familias echamos más en falta la gestión emocional, el bienestar, ese tipo de contenidos que son básicos para luego desenvolverte como persona adulta".