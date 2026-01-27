La Formación Dual Universitaria, todavía en "fase embrionaria", es clave para mejorar la empleabilidad, según un estudio

Archivo - Un estudiante repasa apuntes - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Formación Dual Universitaria (FDU) es clave para reducir la brecha entre universidad y mundo laboral, aunque todavía se encuentra en "fase embrionaria" en España.

Así lo pone de manifiesto el informe 'La formación dual universitaria. ¿En qué punto se encuentran nuestras universidades?', publicado este martes por Fundación Alternativas, Fundación Bertelsmann y Amazon.

El documento, cuyo autor es Vicent Climent-Ferrando, Senior Project Manager de la Fundación Bertelsmann, aclara que "la formación dual universitaria se consolida como un instrumento estratégico para reducir la brecha entre la universidad y el mundo laboral, mejorando la empleabilidad, fortaleciendo la integración entre teoría y práctica y aumentando la relevancia de la formación universitaria frente a los retos contemporáneos".

Debido a que todavía se encuentra en una fase "embrionaria" en España, el autor defiende que su éxito requiere un "enfoque integral y coordinado", que combine "planificación institucional, prestigio del modelo y cultura de colaboración, asegurando coherencia curricular y calidad académica en todos los programas duales".

El trabajo destaca asimismo que la FDU continúa siendo, en muchos contextos, un modelo aún "poco conocido e insuficientemente reconocido", lo que limita su desarrollo y consolidación.

Por ello, insta a impulsar acciones de "difusión y sensibilización dirigidas al estudiantado, al profesorado, a las empresas y a la sociedad en su conjunto, que permitan visibilizar los beneficios asociados a este modelo formativo".

Entre ellos destacan la mejora de la empleabilidad y la adecuación entre cualificación y puesto de trabajo, la integración efectiva entre teoría académica y práctica profesional, así como su contribución al desarrollo territorial, la innovación y la cohesión social.

En este sentido, el estudio recoge que resulta "fundamental" que cada universidad despliegue una "estrategia institucional clara y coherente" que articule de manera sistemática los programas de formación dual universitaria, las entidades colaboradoras y los objetivos formativos y de empleabilidad asociados a este modelo.

La consolidación de la FDU no solo requiere estructuras y programas formales, sino también un "cambio cultural profundo que involucre tanto a universidades como a empresas y otras organizaciones colaboradoras".

Para el autor, este cambio implica fomentar "una cultura de colaboración efectiva, donde los distintos actores trabajen de manera coordinada en el diseño, implementación y evaluación de los itinerarios duales".

En este sentido, advierte de que la efectividad y sostenibilidad de la FDU depende en gran medida de la existencia de "alianzas sólidas y un diálogo social activo" entre todos los actores implicados: universidades, empresas, administraciones públicas y agentes sociales, incluyendo servicios públicos de empleo y organizaciones sectoriales.

Tradicionalmente, la FDU ha estado asociada a ámbitos como la ingeniería, las ciencias experimentales o la tecnología, pero su potencial se extiende también a ciencias sociales, humanidades y sectores emergentes, como turismo, digitalización, sostenibilidad, gestión cultural y también a la administración pública.

El estudio señala que la consolidación de la FDU requiere un "marco normativo y académico flexible que permita superar las limitaciones de los reglamentos tradicionales", y facilite la integración plena de la formación práctica con la académica.

Esto, añade, implica ajustar la regulación vigente para "posibilitar itinerarios duales" más adaptables a las necesidades de cada estudiante, centro universitario y organización colaboradora, asegurando que las experiencias en entornos profesionales "se reconozcan de manera integral dentro del plan de estudios".

El experto recalca que la participación activa del sector público es un "factor clave" para la consolidación de la FDU, ya que las administraciones y organismos públicos representan un ámbito de "gran potencial formativo y de innovación".

Sin embargo, apunta que la incorporación de estudiantes duales en este contexto se ve "frecuentemente limitada por rigideces administrativas", procedimientos de contratación complejos y dificultades normativas que dificultan la creación de plazas flexibles y adecuadas a los itinerarios duales.

En la fase incipiente de la FDU, el estudio subraya que resulta fundamental "involucrar a los estudiantes como cocreadores del modelo, permitiéndoles aportar ideas, sugerencias y experiencias que enriquezcan el diseño, la implementación y la evaluación de los programas duales", así como abrir espacios de participación activa que "garantice que las políticas y prácticas de la FDU respondan a las necesidades reales del estudiantado y fomenten un sentido de apropiación y compromiso con el modelo".