FP online, reinventarse sin empezar de cero - LINKIA FP

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La formación ha dejado de ser una etapa limitada a los primeros años de la vida profesional. En un mercado laboral marcado por el cambio constante, aprender, actualizar competencias o reorientar una carrera se ha convertido en una realidad cada vez más habitual.

El esquema tradicional de estudiar, incorporarse al mercado laboral y desarrollar una trayectoria estable dentro de un mismo sector está dando paso a carreras más flexibles y abiertas al cambio. La digitalización, la transformación de los modelos productivos y la aparición de nuevas competencias demandadas por las empresas han convertido el aprendizaje permanente en una necesidad creciente.

Según la OCDE, el desarrollo continuo de habilidades resulta esencial para adaptarse a la rápida transformación tecnológica y laboral. Además, señala que la formación de adultos ayuda a los trabajadores a familiarizarse con nuevas herramientas y competencias para progresar en entornos cada vez más cambiantes.

Entre las principales motivaciones para volver a estudiar la institución cita la mejora laboral, el acceso a nuevas oportunidades profesionales o el interés personal, aunque persisten barreras como la falta de tiempo y la dificultad para compatibilizar los estudios con la vida laboral y familiar.

LA FLEXIBILIDAD, CLAVE PARA LA REINVENCIÓN

Flexibilidad y educación a distancia son dos pilares esenciales para aquellas personas que quieren llevar a cabo una nueva transformación vital sin desconectarse de su realidad personal y profesional y la FP a distancia se presenta como una palanca de cambio para dar ese salto.

Para muchos adultos retomar los estudios va más allá de obtener una titulación. Supone abrir una nueva etapa: salir de sectores con menos oportunidades, aspirar a mejores condiciones laborales o acceder a profesiones más alineadas con sus intereses y motivaciones.

En este escenario, la FP a distancia se consolida como una alternativa flexible y accesible que no solo facilita compatibilizar formación y vida personal o laboral, sino que también permite convertir la experiencia previa en una palanca para impulsar nuevas oportunidades profesionales.

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El crecimiento de esta modalidad en España refleja también un cambio en la forma de entender la formación. Según datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el curso 2024-2025, más de 220.000 estudiantes cursaron FP a distancia, una modalidad que ya representa cerca de uno de cada cinco alumnos de Formación Profesional y que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años.

Quienes retoman los estudios años después suelen conceder una importancia especial a la metodología, ya que marca la diferencia en procesos formativos que deben convivir con la vida adulta.

En este contexto, algunas instituciones de Formación Profesional han empezado a adaptar sus modelos online a un perfil de estudiante cada vez más habitual: personas adultas, con poco tiempo disponible y una motivación estrechamente vinculada a la mejora profesional, la actualización de competencias o el cambio de rumbo laboral.

Es el caso de Linkia FP, que ha desarrollado una metodología orientada a quienes necesitan compatibilizar la formación con responsabilidades laborales, familiares o personales. Su modelo combina flexibilidad, clases en directo, campus virtual, acompañamiento docente y una orientación práctica conectada con la realidad del mercado laboral, dando la posibilidad a que el alumno organice su aprendizaje en función de su disponibilidad huyendo de la rigidez de los horarios tradicionales.

Según explica el director académico de Linkia FP, Darío Ledesma, "para un estudiante adulto, la flexibilidad no consiste únicamente en poder conectarse desde casa, sino lograr que la formación se adapte a su vida y no al revés". "Nuestro objetivo es proporcionarles un modelo riguroso pero ágil, con un acompañamiento muy estrecho que les permita avanzar sin perder el ritmo cuando tienen responsabilidades tanto laborales como familiares", señala.

Este planteamiento resulta especialmente relevante para quienes buscan reciclarse profesionalmente. Muchos de estos alumnos no parten de cero: cuentan con experiencia laboral previa, habilidades transversales y una visión más clara de hacia dónde quieren orientar su futuro. Por ello, la metodología debe ayudarles no solo a adquirir nuevos conocimientos, sino también a conectar lo aprendido con su trayectoria anterior y con las demandas reales del mercado.

En este proceso, según indican desde Linkia, el acompañamiento docente y académico adquiere un papel clave. Para quienes retoman los estudios después de años alejados del aula, disponer de una planificación clara, clases en directo, recursos accesibles y seguimiento durante el proceso facilita mantener el ritmo y avanzar con seguridad. La formación online, en este sentido, no consiste únicamente en ofrecer contenidos a distancia, sino en crear un entorno que permita no abandonar los estudios.

A ello se suma una orientación práctica enfocada a la empleabilidad. Según señala Linkia, en una etapa de reciclaje profesional, la formación no solo debe permitir obtener una titulación, sino también traducir los nuevos aprendizajes en competencias aplicables al entorno laboral. La conexión con empresas, la visión práctica de los contenidos y el acompañamiento en el desarrollo profesional refuerzan esa transición entre la experiencia previa del alumno y las nuevas oportunidades a las que aspira.

Por ello, considera que retomar los estudios no se limita a adquirir nuevos conocimientos, sino a ponerlos en práctica para lograr un verdadero cambio vital, que ofrezca oportunidades reales de crecimiento personal y profesional.