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MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha recordado que el aumento del 4,5% de los módulos económicos de la concertada en 2027 "no implica automáticamente una subida en las nóminas", ya que "su aplicación dependerá de los procedimientos correspondientes en cada comunidad autónoma".

El sindicato valora "muy positivamente" la aprobación del Real Decreto-ley 37/2026, de 17 de noviembre, que contempla un incremento del 4,5% de los módulos económicos de los conciertos educativos para 2027, con efectos desde el 1 de enero.

Esta medida responde a la reivindicación presentada por FSIE el pasado 19 de octubre ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en la que solicitaba que el incremento retributivo previsto para los empleados públicos tuviera también su reflejo en la financiación de la enseñanza concertada.

La subida afecta a todas las partidas de los módulos económicos: salarios del personal docente y cargas sociales, gastos variables y otros gastos, incluidos los destinados a financiar el funcionamiento de los centros y al personal de administración y servicios (PAS).

Para FSIE, esta actualización supone "un avance importante para garantizar la financiación de los centros y seguir avanzando hacia la equiparación salarial del profesorado de la concertada con el de la enseñanza pública, tal como establece la Ley Orgánica de Educación".

Asimismo, destaca la importancia de que el incremento alcance también a la partida de otros gastos y defenderá, en la negociación del VIII Convenio Colectivo, "que esta mejora se traduzca en avances salariales efectivos para el personal de administración y servicios".