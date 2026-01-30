FSIE defiende los valores, la atención personalizada y el acompañamiento del alumnado de colegios privados y concertados

Archivo - Vuelta al colegio. - ISABEL INFANTES - Archivo

MADRID 30 Ene.

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha defendido que el proyecto educativo de los centros privados y concertados "apuesta por los valores, la atención personalizada y el acompañamiento del alumnado en todas las etapas de su desarrollo".

Con el lema 'Tu elección construye su futuro', FSIE ha lanzado su campaña anual de escolarización para poner en valor la aportación de los centros concertados y privados al sistema educativo español, y reivindicar el derecho constitucional de las familias a elegir libremente el centro educativo que mejor responda a sus necesidades y valores.

"Cuando una familia elige centro, no está eligiendo solo un edificio o un programa educativo: está construyendo el futuro de sus hijos. Defender la libertad de elección es aportar por una educación plural, de calidad y adaptada a cada alumno" explica el secretario general de FSIE, Enrique Ríos.

Tal y como recoge el artículo 27 de la Constitución Española, la pluralidad educativa es un pilar fundamental del sistema y deben ser las familias quienes decidan libremente la educación de sus hijos.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, más de 2,8 millones de estudiantes cursan enseñanzas no universitarias en centros concertados y privados, lo que representa cerca del 31% del alumnado total en España.

El sindicato destaca que los centros concertados y privados "ofrecen una educación integral, centrada en la persona, que va más allá de la mera transmisión de contenidos académicos".

También pone en valor el "compromiso y la profesionalidad" de los trabajadores de estos centros -docentes, personal de administración y servicios y personal complementario-: "Se trata de profesionales con una clara vocación educativa y una formación permanente que garantiza la calidad del servicio que reciben alumnos y familias".

Además, añade que el nivel de exigencia y la dedicación del profesorado "contribuyen a reducir la tasa de abandono escolar, uno de los principales retos del sistema educativo". A ello se suma la apuesta por la innovación pedagógica, la incorporación de nuevas metodologías y la adaptación constante a los cambios tecnológicos y sociales.

Otro valor añadido de los centros concertados y privados es, a su juicio, la posibilidad de integrar varias etapas educativas en un mismo centro, favoreciendo la estabilidad emocional del alumnado y una mejor conciliación familiar, especialmente en familias con varios hijos. "La enseñanza de idiomas y la amplia oferta de actividades complementarias y extraescolares completan una propuesta educativa sólida y diversa", apostilla FSIE.

Con esta campaña, el sindicato anima a las familias a participar en las jornadas de puertas abiertas y a conocer de primera mano los proyectos educativos antes de tomar una decisión.