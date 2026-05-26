FSIE lanza la campaña 'Tu elección construye tu futuro' para impulsar la libertad de elección de centro en FP

Formación Profesional - FSIE

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha puesto en marcha su campaña anual de escolarización en Formación Profesional bajo el lema 'Tu elección construye tu futuro', una iniciativa dirigida a apoyar a alumnado y familias en el proceso de elección de estudios y de centro educativo.

FSIE defiende que la libre elección de centro por parte de las familias y la libertad de empresa en el ámbito educativo "son pilares fundamentales de un sistema plural, moderno y de calidad".

El sindicato recuerda que "ambos principios están amparados por la Constitución y no deben verse cuestionados por planteamientos ideológicos que tratan de limitar la diversidad de proyectos educativos".

En este punto, destaca que la Formación Profesional "continúa consolidándose como una de las principales opciones educativas y laborales en España".

Según datos del Ministerio de Educación, la FP actualmente supera los 1,1 millones de estudiantes y ha experimentado un crecimiento cercano al 30% en los últimos años, impulsado por "la elevada demanda de perfiles técnicos y profesionales en numerosos sectores productivos".

Los centros privados y concertados escolarizan a más de 381.000 estudiantes de FP en toda España y representan, según apunta FSIE, "una parte esencial de una oferta educativa plural, innovadora y adaptada a las nuevas necesidades formativas y laborales".

FSIE destaca además que la Formación Profesional ofrece hoy "múltiples modalidades y oportunidades de aprendizaje, tanto presencial como a distancia, permitiendo compatibilizar estudios, empleo y especialización profesional".

En este sentido, considera que la FP online y semipresencial "seguirá teniendo un papel creciente en los próximos años, especialmente para alumnado trabajador, personas que buscan recualificación profesional o estudiantes que necesitan una formación más flexible y adaptada a sus circunstancias personales".