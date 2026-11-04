FSIE reclama reducir las horas lectivas y equiparar los salarios del profesorado de la concertada con los de la pública

Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha reclamado que el profesorado de la enseñanza concertada se beneficie de la reducción de horas lectivas prevista para la educación pública y que sus salarios se equiparen en todos los conceptos retributivos.

Estas son algunas de las principales propuestas que el sindicato ha presentado ante el Consejo Escolar del Estado para su incorporación al Informe sobre el estado del sistema educativo 2026.

FSIE considera prioritario que las medidas de reducción de la carga lectiva del profesorado "se apliquen también a los docentes de la enseñanza concertada".

El sindicato reclama, además, avanzar hacia una equiparación salarial efectiva con sus homólogos de la enseñanza pública, tanto en las retribuciones ordinarias como en los complementos vinculados al ejercicio de funciones directivas.

Otra de sus principales reivindicaciones afecta al personal de administración y servicios, para el que exige mejoras salariales y laborales. Entre las medidas propuestas figura el estudio de un sistema de pago delegado para este colectivo en el marco de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada, con el objetivo de reforzar el reconocimiento de unos profesionales que desempeñan funciones esenciales en los centros educativos.

El sindicato también plantea ampliar el tiempo destinado a las tutorías individuales y grupales dentro del horario lectivo, incrementar las plazas en los centros concertados específicos de educación especial y financiar las actuaciones necesarias para mejorar la climatización de los centros. A estas propuestas suma la extensión progresiva de la gratuidad del Bachillerato mediante conciertos educativos.