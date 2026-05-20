El Gobierno afirma haber acabado "con parte del modelo de universidades de mala calidad": "Vamos a seguir combatiéndolo"

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MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha asegurado que el Gobierno ha "acabado con parte del modelo de universidades de mala calidad".

"Vamos a seguir combatiéndolo. Lo siento, pero es así. Con el apoyo de las universidades públicas, por supuesto, y de las privadas, que tienen una calidad contrastada, que nos apoyan todo el camino, nos han venido apoyando durante todo el camino en la propuesta normativa que estamos trabajando", ha afirmado Cigudosa.

Así lo ha manifestado este miércoles el 'número 2' de la ministra Diana Morant en su intervención en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades en el Congreso de los Diputados, al ser preguntado por el Grupo Parlamentario Popular por el balance que hace el Gobierno de la Ley de Universidades (LOSU) tras tres años de su aprobación.

Cigudosa ha recordado que han aprobado el nuevo real decreto de creación y reconocimiento de universidades para "asegurar que la universidad sea, ante todo, un derecho no un negocio, y también para garantizar la calidad de los campus españoles": "De todos, de los públicos y los privados".

Asimismo, ha defendido que "la LOSU, con sus aciertos y sus errores, está haciendo algo que parecía imposible hace poco tiempo, que es atajar la precariedad de la universidad española".

"La LOSU está permitiendo atajar la precariedad de la universidad española, sólo con esto ya habría merecido la pena", ha zanjado el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades.

Respecto al retraso en la homologación de títulos universitarios extranjeros, Cigudosa ha subrayado que "no se ha trabajado en ningún momento en modificar los estados de calidad de homologaciones, que llevan haciéndose de igual manera desde hace muchísimos años", sino que se ha avanzado "en el procedimiento administrativo, en robotizar las resoluciones".

Por su parte, el diputado del PP Pedro Navarro ha cuestionado el desarrollo del nuevo real decreto de creación de universidades. Así, ha incidido en que hay "ocho universidades con un proyecto presentado en el limbo" mientras el Ministerio "no responde a las comunidades autónomas con el desarrollo" del decreto: "No saben a qué atenerse con estos centros universitarios".

"Llevan gobernando ocho años y en ocho años, ¿cuál es el modelo universitario del Partido Socialista? Decir una cosa y hacer la otra, decir una cosa y hacer la otra", ha criticado el diputado del Partido Popular.