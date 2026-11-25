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MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha ampliado el grado de Veterinaria de cinco a seis años, después de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde al proyecto de orden por la que se establecen los requisitos para la verificación de los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Veterinario.

De este modo, los planes de estudios para asegurar la formación de veterinaria se desarrollarán a tiempo completo y con una duración de seis años, "integrando de manera equilibrada y progresiva la enseñanza teórica, práctica y clínica".

La actualización de la Orden ECI/333/2008 responde a la necesidad de adaptar la normativa española a las modificaciones introducidas por la Directiva 2013/55/UE, que reforzó el enfoque competencial y la movilidad profesional en la formación veterinaria, y a la Directiva Delegada (UE) 2025/1223, que revisa y amplía los conocimientos y capacidades mínimos exigidos para la profesión veterinaria.

Esta última directiva incorpora conceptos esenciales como el uso responsable de medicamentos veterinarios, la integración del enfoque 'Una sola salud', la sostenibilidad, la transdisciplinariedad, la digitalización y gestión de datos, así como herramientas y técnicas de diagnóstico y laboratorio, reforzando además la atención a la salud pública, la higiene y la seguridad alimentaria, el bienestar y la protección de los animales, y la necesidad de dotar a los titulados de competencias que permitan abordar de forma eficaz los retos científicos y sociales en un entorno en constante evolución.

La Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET) reclamó el año pasado la ampliación del grado de Veterinaria a seis años, y exigió que la formación para la profesión de veterinario, los conocimientos, habilidades y actitudes que deben adquirir los nuevos egresados veterinarios se desarrollen adecuadamente, entre otras, las competencias en materia de protección y promoción de la salud de las personas en los ámbitos de la salud pública y comunitaria.

FESVET reclamó "dotar a los estudiantes de Veterinaria de una formación práctica que les permita alcanzar un nivel competencial óptimo, ser competitivos en todos los aspectos y mejorar los actuales estándares de calidad en la enseñanza".