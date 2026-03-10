El Ejecutivo aprueba 2.559 millones para la convocatoria de becas 2026-27, un 0,5% más que en el presente curso

(I-D) La ministra de Educación, Milagros Tolón, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España).

(I-D) La ministra de Educación, Milagros Tolón, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta de los Ministerios de Educación, Formación Profesional y Deportes y Ciencia, Innovación y Universidades, el real decreto que regula los umbrales económicos y las cuantías de las convocatorias de becas para el curso 2026-2027 con una inversión de 2.559 millones de euros, lo que supone una dotación de 15 millones más que la destinada para este curso (2.544 millones), es decir, un 0,5% más, aunque un 83% más de lo que se invirtió en 2018 (1.399 millones).

"Es una inversión histórica para seguir reforzando la igualdad de oportunidades", ha señalado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Ministerio prevé que estas becas beneficien el próximo curso a un total de 752.000 estudiantes en la convocatoria general y 225.000 en la convocatoria para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. De esta forma, el número total de becarios pasará de los 784.422 en el curso 2017-2018 a rozar casi el millón de jóvenes.

Una de las novedades de esta convocatoria es que los becarios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con matrículas parciales que cursen entre 48 y 59 créditos, unos 20.000 estudiantes, podrán percibir, si cumplen los demás requisitos, parte de la beca de renta y de la beca de residencia (350 euros por cada una de ellas).

"Se trata de facilitar el derecho a la educación en estudiantes que a su vez trabajan, lo que les obliga a recurrir a matrículas parciales", ha precisado la ministra Milagros Tolón, que ha señalado que "esta medida corrige una exclusión que afectaba especialmente a quienes tenían menos recursos".

SE EXIGE MENOS CARGA LECTIVA A LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

La segunda novedad de esta convocatoria se refiere al alumnado con discapacidad. El próximo curso, cerca de 2.000 estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con discapacidad de entre el 25 y 64% verán adaptados los requisitos académicos relativos a la carga lectiva exigible para obtener beca: se les considerará matricula completa a efectos de beca con 45 créditos (en lugar de 60).

Esta nueva convocatoria incorpora además una mejora específica para el alumnado de Ceuta y Melilla que debe desplazarse a la Península para estudiar: se duplica la ayuda adicional por desplazamiento de 444 a 888 euros, equiparándola a la existente para el alumnado insular. "La distancia no puede ser un obstáculo para acceder a la educación", ha subrayado la ministra.

Además, se actualizan los umbrales de patrimonio en un promedio del 10%, ya que en los últimos 15 años no se habían modificado. "No se trata de relajar requisitos, sino de evitar que indicadores desfasados que excluyan a familias y se atienda a su situación económica real", ha explicado la ministra Milagros Tolón.

NUEVAS BECAS MEDRANO

Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer la creación de las becas Medrano para el próximo curso, un programa que permitirá al alumnado estudiar en universidades españolas de ciudades distintas a aquella en la que residen, por la que podrán percibir al menos 900 euros al mes.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca facilitar que estudiantes puedan realizar parte de sus estudios en universidades de otras comunidades autónomas, reforzando así la cohesión del sistema universitario, el intercambio académico y la igualdad de oportunidades.

Las nuevas becas reciben su nombre por Luisa de Medrano, considerada la primera profesora universitaria de España, que ocupó una cátedra en la Universidad de Salamanca en 1508.

"Es un nuevo paso del Gobierno para ampliar derechos, reducir desigualdades y reforzar la educación", ha manifestado la ministra Tolón.