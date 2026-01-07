El Gobierno aprueba crear nuevos certificados profesionales vinculados a la climatización, el transporte y la pirotecnia

Archivo - Fuegos artificiales - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la creación de cuatro nuevos certificados profesionales vinculados con la climatización, el transporte por cable y la pirotecnia.

De este modo, el Gobierno sigue avanzando en la ampliación de formaciones en línea con las necesidades de los distintos sectores productivos, entre ellas, el refuerzo de la profesionalización y de la seguridad en profesiones de alto riesgo, según ha informado el Ministerio.

En concreto, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a los certificados profesionales en gestión de instalaciones de intercambio geotérmico en circuito cerrado y de instalación y mantenimiento de sistemas de intercambio geotérmico en circuito cerrado, ambos de la familia de Energía y Agua; al certificado en operaciones de fabricación de pirotecnia, de la familia de Química; y al certificado en mantenimiento de instalaciones de transporte por cable, de la familia de Instalación y Mantenimiento.

Los dos primeros certificados constarán de 420 horas y 390 horas, respectivamente. El primero, de gestión de instalaciones de intercambio geotérmico en circuito cerrado, tendrá como competencias generales la gestión del montaje, su puesta en marcha y su mantenimiento.

Por su parte, el de instalación y mantenimiento de sistemas de intercambio geotérmico en circuito cerrado permitirá al profesional efectuar la instalación y el mantenimiento de estos sistemas en la zona de captación y en la sala de máquinas, así como realizar las funciones de nivel básico para la prevención de riesgos en construcción.

Respecto al certificado de fabricación de pirotecnia, tendrá una duración de 500 horas y permitirá a quien lo titule preparar las mezclas y disoluciones pirotécnicas, así como fabricar componentes y montar artículos pirotécnicos. Esta titulación permitirá reforzar la seguridad en el manejo de estos materiales, aportando al alumnado de los conocimientos necesarios para ello. De esta manera, se dota de profesionales cualificados a un sector con un alto grado de peligrosidad.

Por último, el certificado en mantenimiento de instalaciones de transporte por cable constará de 270 horas y permitirá a sus titulados realizar el mantenimiento de las instalaciones de transporte por cable y sus componentes, tanto en entornos de montaña, naturales no urbanos y urbanos, con fines turísticos, deportivos o de transporte de personas y mercancías. También acompañar a los usuarios en los accesos a las instalaciones, ofreciendo información del funcionamiento y de los servicios prestados.

Estos cuatro certificados se suman a los seis que aprobó el Gobierno el pasado mes de diciembre relacionados con la construcción, el turismo y la instalación. Desde marzo de 2025, el Ministerio ha multiplicado el catálogo de formaciones con el establecimiento de más de 6.700 nuevas ofertas de menor duración que los ciclos formativos, acreditables y acumulables, de forma que la ciudadanía construya itinerarios formativos ascendentes e individualizados para progresar en su desarrollo profesional.

Así, se cuenta con más de 12.000 formaciones que van desde microformaciones de grado A hasta cursos de especialización de grado E, todas adaptadas a sectores estratégicos y emergentes.