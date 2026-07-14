El Gobierno aprueba el reparto de más de 31 millones a las comunidades autónomas para el impulso y la calidad de la FP

La ministra de Educación, Milagros Tolón, - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, al reparto territorial de 31,3 millones de euros para el impulso y la calidad de la FP.

Además, ha aprobado la creación de dos nuevos cursos de especialización, lo que eleva a 37 la cifra de formaciones de este tipo creadas desde 2019, según ha informado el Ministerio.

Del total de 31,3 millones de euros aprobados para su distribución entre las comunidades autónomas, 13,43 millones se destinarán a la implementación de proyectos de Formación Profesional, incluidos proyectos de innovación específicos en digitalización aplicada; proyectos colaborativos que fomenten la cultura de la FP en la empresa y promuevan modelos de excelencia; y proyectos colaborativos con asociaciones sectoriales de apoyo a pymes y micropymes.

Unos 9,57 millones de euros se reservarán para formaciones y estancias formativas de profesorado, formadores, asesores, evaluadores, orientadores, tutores y prospectores de empresas; otros 7,24 millones serán para la organización y celebración de los 'Campeonatos Skills' de habilidades de Formación Profesional; y 1,05 millones estarán dirigidos a la movilidad del alumnado y de las personas en formación para estancias dentro y fuera de España.

El periodo de ejecución de estos fondos, correspondientes al ejercicio presupuestario de 2026, comprende del 1 de septiembre de 2026 hasta el 31 de agosto de 2027.

Este reparto forma parte de la inversión impulsada por el Gobierno en la modernización y la calidad de la Formación Profesional. Se suma a los más de 310 millones destinados desde 2018 a otros programas de fomento de la innovación en la FP.

Además, el Gobierno sigue ampliando la oferta formativa con la creación de dos nuevos cursos de especialización, que permiten al alumnado profundizar sus competencias en determinados sectores. El primero, el curso de especialización de FP de grado medio en Montaje integral y mantenimiento de bicicletas y vehículos de movilidad personal, ya sean mecánicos o eléctricos, tendrá una duración de 690 horas.

Por otra parte, el curso de especialización de FP de Grado Superior en desarrollo de equipos y sistemas electrónicos, de 750 horas, permitirá aprender a gestionar y supervisar el desarrollo de equipos y sistemas electrónicos para la producción, instalación y configuración de los mismos, conforme a la documentación técnica.

En total, con estas dos nuevas titulaciones, son ya 37 los cursos de especialización disponibles. Estas formaciones, correspondientes al Grado E del Sistema de Formación Profesional, permiten adquirir conocimientos altamente especializados y alineados con los procesos de transformación digital, sostenibilidad e innovación que están redefiniendo numerosos sectores económicos.