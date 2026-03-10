El Gobierno aprueba tres cursos de especialización de FP: dos de IA y Data y uno de Insecticultura

Archivo - Un hotel de insectos, - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, tres nuevos cursos de especialización de FP relacionados con las familias de Agricultura y de Inteligencia Artificial y Data, que pasarán a formar parte del catálogo de más de 12.400 formaciones que ya ofrece el sistema de Formación Profesional.

De la familia de Inteligencia Artificial y Data se ha dado luz verde, por un lado, al curso de especialización de Grado Superior en Aprendizaje Automático: Gestión de Datos y Entrenamiento, que constará de 800 horas y que permitirá a quienes lo cursen extraer, procesar y aplicar analíticas de datos para el entrenamiento en sistemas de Inteligencia Artificial.

El otro curso de la misma familia es el de Grado Superior en Aprendizaje Automático: Instalación, Despliegue y Explotación de Sistemas, que constará de 540 horas. En este caso, quienes lo realicen podrán instalar, configurar, desplegar y mantener herramientas y software en sistemas informáticos de Inteligencia Artificial. Este curso se enfoca en las fases finales de implementación y operación de estos sistemas.

Las aplicaciones prácticas de estos sistemas incluyen procesamiento de imágenes y sonido, predicciones, recomendaciones, procesamiento de lenguaje natural, agentes inteligentes, entre otros.

En ambos casos, quienes lo cursen se basarán en técnicas de aprendizaje automático para la predicción, clasificación o cualquier otro tratamiento inteligente de datos, imágenes, vídeos o lenguaje natural, preprocesando, depurando y particionando los datos en subconjuntos, identificando las variables significativas y verificando la ausencia de sesgos.

Desde el Ministerio destacan que la transformación digital "está redefiniendo los modelos productivos en todos los sectores económicos y tecnologías como el Big Data, la analítica avanzada y la Inteligencia Artificial son ya elementos estratégicos para la competitividad empresarial".

En este sentido, asegura la implantación de estos dos cursos de especialización forma parte de "una propuesta formativa estratégica, alineada con las tendencias actuales del mercado laboral y con los objetivos de modernización del sistema educativo".

Por último, el Gobierno ha dado el visto bueno a la creación del curso de especialización en Insecticultura, de la familia Agraria, que constará de 600 horas.

Quienes realicen esta formación podrán manejar y producir insectos reproductores y huevos fertilizados de manera convencional o ecológica, obteniendo animales para cría, recría y reposición, productos insectícolas para alimentación humana, animal y otras producciones complementarias.

Además, podrán tramitar la certificación de producción ecológica; realizando el montaje y mantenimiento de las instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación.

El Ministerio destaca que esta formación "da respuesta a las necesidades de los sectores económicos vinculados a la ganadería convencional y ecológica, especialmente aquellos que desarrollan actividades relacionadas con la producción de insectos destinados a la alimentación humana, animal y otras aplicaciones complementarias".

Con ella, explica que se da respuesta a la figura profesional de especialista en Insecticultura, que se dedica a la cría controlada de insectos para alimentación humana y animal, productos farmacéuticos, biocombustibles y otros usos industriales. Esta disciplina, según el Ministerio, "ha adquirido relevancia por su contribución a la seguridad alimentaria, la eficiencia productiva y la sostenibilidad ambiental".

"Los insectos presentan un alto valor nutricional y requieren menores recursos frente a otras producciones ganaderas. La producción convencional y ecológica de ninfas, larvas, adultos reproductores y huevos fertilizados se considera una alternativa innovadora, sostenible y estratégica ante los retos alimentarios y medioambientales actuales", concluye el Departamento que dirige Milagros Tolón.