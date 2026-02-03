El Gobierno concede la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X El Sabio al historiador Nicolás Sánchez-Albornoz

Archivo - El historiador Nicolás Sánchez-Albornoz - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha concedido este martes la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio a Nicolás Sánchez-Albornoz, historiador, profesor universitario y primer director del Instituto Cervantes.

El Gobierno ha valorado "la fructífera carrera académica e investigadora" de quien ha sido "maestro de varias generaciones de economistas, historiadores y otros científicos sociales, contribuyendo a difundir la historia económica y social de España y de Hispanoamérica más allá de nuestras fronteras", según ha informado el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

También ha destacado su labor al frente del Instituto Cervantes, donde "sentó las bases de la futura labor de esta institución fundamental en la difusión de la lengua, la literatura y la cultura españolas en todo el mundo".

La Orden Civil Alfonso X el Sabio tiene como finalidad premiar a las personas físicas y jurídicas por los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación o que hayan prestado servicios destacados en cualquiera de ellos en España o en el ámbito internacional. El Gran Maestre de la Orden es el rey y el Gran Canciller, la ministra de Educación.

Sánchez-Albornoz (Madrid, 1926) es historiador especializado en la historia económica de España y en la historia económica social de América Latina, sobre las que ha escrito numerosos libros y artículos. Además, ha realizado trabajos de investigación en universidades como la de Nueva York, Buenos Aires, Columbia o Yale.

Es profesor emérito de la New York University y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Jaume I (Castellón), la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) y la Universidad de Oviedo.

También es miembro de la Real Academia de la Historia de España, además de pertenecer a las academias de la Historia de Portugal, Argentina y Ecuador. Entre otros premios ha recibido reconocimientos como la Orden del Mérito Civil.

Hijo del también historiador Claudio Sánchez-Albornoz, durante la Guerra Civil vivió en la ciudad francesa de Burdeos hasta 1940, cuando regresó con sus hermanas a España.

En 1947 fue detenido junto con un grupo de estudiantes por sus actividades en la Fundación Universitaria Escolar y fue condenado por la dictadura franquista a trabajos forzados en el Valle de los Caídos.

Un año después consiguió escapar de Cuelgamuros y exiliarse en Argentina, donde se encontraba su padre, también exiliado. En Argentina desarrolló gran parte de su carrera académica hasta el golpe militar de 1966, cuando emigró a Estados Unidos. Allí impartió clases de Historia de España y de América Latina Contemporánea en la New York University, llegando a ser catedrático en 1972.

En 1990 regresó a España y en septiembre de 1991 fue nombrado director del Instituto Cervantes por el Consejo de Ministros, convirtiéndose en el primer director de esta institución, cargo que ocupó hasta 1996. Tras este período, regresó a la docencia en la Cátedra Jordan Davidson de la Universidad Internacional de Florida (EEUU).