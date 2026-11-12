El Gobierno da un paso más en la tramitación del decreto de universidades tumbado por el TS en víspera de la campaña

La Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. - Rober Solsona - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades ha abierto este jueves el proceso de información pública del Real Decreto de modificación de normativa sobre creacion, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, que fue anulado por el Tribunal Supremo.

"Ya puedes participar en el proceso de información pública del Real Decreto para endurecer los criterios de creacion reconocimienot y autorización de centros universitarios en España. Desde hoy y hasta el 2 de diciembre de 2026", ha informado el Ministerio a través de su cuenta en X.

La apertura del proceso se produce un día antes del inicio de la campaña electoral y supone dar un paso más en la tramitación del decreto que anuló el Tribunal Supremo al considerar que el acuerdo de la tramitacion urgente del procedimiento de elaboración y aprobación no estuvo "debidamente justificado". Por ello, el Alto Tribunal entendió que "la omisión del trámite de consulta previa, carecía del amparo legalmente exigido".

Tras la resolución judicial, el Ministerio abrió entre el 15 y el 30 de octubre el periodo de consulta pública del proyecto de real decreto con los mismos requisitos incluídos en la norma que tumbó el Supremo con el fin de recabar la opinion de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo.

El ministerio de Diana Morant ha justificado la medida en la existencia de "un riesgo de que se consoliden modelos universitarios que no respondan de forma suficiente a los estándares de calidad docente e investigadora que históricamente han caracterizado a la universidad española".

Por elo, el Ejecutivo considera necesario revisar la regulación vigente en materia de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios contenida en el Real Decreto 640/2021 de 27 de julio".