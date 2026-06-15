El Gobierno defiende que las pantallas, "bien" utilizadas, refuerzan el proceso de enseñanza y aprendizaje en colegios

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MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno defiende que la digitalización es un elemento que, "bien utilizado, refuerza el proceso de enseñanza/aprendizaje" en los colegios.

Así lo ha manifestado el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria, al ser preguntado por el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados sobre los estudios utilizados para fundamentar la estrategia de digitalización del sistema educativo.

Para el Gobierno, la mejora de la calidad y equidad del sistema educativo exige que tanto el alumnado como el profesorado "sea competente digitalmente y pueda afrontar los desafíos del presente y del futuro, en el contexto de una sociedad digitalizada y en constante evolución".

En este sentido, destaca que "la digitalización no consiste únicamente en dotar a los centros educativos de dispositivos electrónicos, hecho en sí muy importante, sobre todo de cara al alumnado más vulnerable, sino en la adquisición y desarrollo de conocimientos, destrezas y actitudes que hagan de estos instrumentos técnicos una herramienta para el desarrollo de las Competencias Clave y del pensamiento crítico".

El Ejecutivo recuerda que España "está completamente alineada con las políticas que al respecto se están implementando en todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea".