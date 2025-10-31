El Gobierno respeta que los alumnos vayan a la huelga en Madrid por la "asfixia financiera" de Ayuso a las universidades

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades respeta la decisión de los estudiantes de ejercer su derecho a la huelga en Madrid frente a la "asfixia financiera" que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "impone" a las universidades públicas madrileñas.

Desde este Ministerio exigen a la Comunidad de Madrid que cumpla con su obligación de "financiarlas adecuadamente", ya que es competencia de las comunidades autónomas la financiación de las universidades públicas de España.

Fuentes del Departamento que dirige Diana Morant destacan a Europa Press que defender la universidad pública es garantizar el futuro de los jóvenes y del país.

La coordinadora de las plataformas de las seis universidades públicas madrileñas, que integran trabajadores y estudiantes, ha tildado de "insuficiente" la inversión que contempla la Comunidad de Madrid en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 2026 y ha confirmado que realizarán una huelga de dos días a finales del mes de noviembre.