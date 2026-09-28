El Gobierno ultima el decreto para asegurar la calidad de los centros de FP que acabará con la formación 100% online

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes prevé aprobar antes de final de año el real decreto de garantía de calidad de los centros privados del Sistema de Formación Profesional que establece, entre otros requisitos, un porcentaje mínimo de presencialidad para la FP virtual y semipresencialidad, así como un número mínimo de alumnos por profesor.

Así lo ha avanzado este lunes la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en rueda de prensa en el Ministerio antes de presidir la Conferencia Sectorial de FP para trabajadores.

Con este nuevo decreto, Tolón ha destacado que refuerzan "la calidad" de la FP virtual y semipresencial "con la presencialidad que ahora no existe".

Así, ha recalcado que en la formación virtual se exigirán entre un 15% y un 39% de presencialidad obligatoria, además de la formación en empresas; y en la formación semipresencial entre un 40% y un 60% de presencialidad lectiva.

En cuanto a la ratio exigida para la Formación Profesional online, el real decreto establece para el curso 2028/2029 un máximo de 80 alumnos por profesor; y un máximo de 50 alumnos por profesor en el curso 2030/2031, que es el objetivo final.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN))))