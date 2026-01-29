El grupo británico de educación inclusiva OFG aterriza en España con la adquisición del colegio Areteia en Madrid

Archivo - Colegio Areteia - OFG - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Outcomes First Group (OFG), grupo de servicios educativos con más de 20 años de experiencia en educación personalizada, innovadora y de calidad inicia sus operaciones en España con la adquisición del colegio Areteia en la Comunidad de Madrid, hasta la fecha parte del grupo Globeducate.

La operación se enmarca en la estrategia de crecimiento internacional del grupo de origen británico que busca llevar su visión y modelo educativo único a nuevos países en Europa, según ha informado la compañía.

El grupo de origen británico cuenta con 100 colegios a nivel internacional, más de 11.500 estudiantes, así como cerca de 6.500 profesionales al servicio de una educación personalizada "de calidad y con impacto positivo".

El colegio Areteia cuenta con una oferta que abarca todas las etapas educativas, además de ofrecer ciclos formativos de grado medio y superior, garantizando así diferentes itinerarios formativos a sus jóvenes estudiantes en función de sus intereses e inquietudes.

Con la firma de este acuerdo, OFG asume la responsabilidad de impulsar el crecimiento de la institución en los próximos años aportando a la misma sus conocimientos, recursos y experiencia contrastada en beneficio de los estudiantes, la comunidad educativa y sus familias.