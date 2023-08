¿Hay que limitar el uso de pantallas en los colegios?

Madrid y Galicia prohíben los teléfonos móviles en colegios, mientras que en el resto de CCAA son los centros los que limitan su uso

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comunidad educativa y las organizaciones de infancia advierten de la falta de formación, tanto de los profesores como de los alumnos, en digitalización, así como de los riesgos que el uso de pantallas en los colegios tiene para los niños.

"Es necesaria una formación en competencia digital tanto del profesorado como del alumnado. Esta formación en la competencia digital va a ayudar a que la digitalización se estructure y se incorpore de un modo más sensato y consciente", ha asegurado en declaraciones a Europa Press el secretario general de Escuelas Católicas, Pedro José Huerta.

Así, ha avisado de que en el ámbito de la educación "se incorporan determinadas novedades sin la formación adecuada para que responda al uso y a los fines que se pretende": "Esto nos ha pasado en España y en otros países". No obstante, Huerta ha señalado que esto "no son frenos" a la digitalización sino que se trata de "pequeñas paradas", por lo que defiende que "no hay que desdigitalizar, sino que hay que tener sensatez y criterio a la hora de orientar estas metodologías".

También ha valorado que el uso de medios digitales "tiene que corresponderse a determinadas edades en el proceso educativo". Por ello, desde Escuelas Católicas llevan varios años llamando la atención sobre los "peligros" de incorporar el uso de pantallas en edades "excesivamente tempranas" debido a que "se carece de los necesarios criterios para que realmente responda a los fines educativos que se buscan". De este modo, el secretario general de Escuelas Católicas precisa que la cuestión "no es tanto limitar sino ser consecuentes con el uso, los fines, las edades y las etapas educativas en las que se incorporan estos medios digitales".

"Hay muchos colegios donde el uso de los medios digitales está dando un resultado muy positivo incluso en compresión lectora, y en otros no están siendo buenos los resultados", ha apuntado Huerta, que ha incidido en "seguir trabajando" en el nivel de formación y capacitación que se está dando tanto a los docentes como a los alumnos para estar capacitados en los medios digitales.

UNA NORMA ÚNICA SOBRE EL USO DE TELÉFONOS MÓVILES EN COLEGIOS

Respecto al uso de teléfonos móviles en los colegios, Escuelas Católicas reclama que haya una norma que "sea la misma" en todas las comunidades autónomas y que haya "un estudio real sobre este tema". Dentro de esa normativa, según explica Huerta, "habría que definir muy bien cuáles son los fines" del uso del teléfono móvil en las aulas.

"Yo personalmente como docente que he sido considero que el uso del móvil tiene que venir justificado por algo. El que se puedan usar los móviles para otras cuestiones o fuera del ámbito pedagógico en los centros educativos es una cuestión que hay que hacer una norma desde las administraciones, hay que hacer un debate y que lo que se normatice sea común, sea para todos", ha apostillado el secretario general de Escuelas Católicas.

La Comunidad de Madrid y Galicia son las únicas comunidades autónomas españolas que prohíben el uso de teléfonos móviles como mecanismo de comunicación en los colegios durante los periodos lectivos, mientras que en el resto de regiones son los centros los que limitan su uso. En concreto, Galicia prohibió en el año 2015 el uso de móviles en los centros educativos, mientras que la Comunidad de Madrid lo prohibió en 2020.

PACTO DE ESTADO PARA LIMITAR EL USO DE PANTALLAS EN LA ESCUELA

Por su parte, seis organizaciones de infancia y de protección de usuarios de Internet reclaman un Pacto de Estado para proteger a los menores de los riesgos de Internet y las redes sociales que, entre otras medidas, pide limite el uso de móviles y pantallas en la escuela.

Concretamente, la Asociación Europea para la Transición Digital, promotora de la iniciativa, Save The Children, Fundación ANAR, iCMedia, Dale la Vuelta y Unicef plantean promover la regulación en las comunidades autónomas para limitar el uso de los móviles en los centros educativos, y para adecuar el uso de los dispositivos tecnológicos en el aula a pautas por edades.

"La infancia es el futuro. Un futuro con muchas oportunidades pero con muchos peligros y riesgos como el avance digital o la Inteligencia Artificial. El ser humano tiene que estar al mando de los elementos y no los elementos al mando del ser humano", advierte la presidenta de la Sección de Derechos Civiles del Ateneo de Madrid, Francisca Sauquillo.

Igualmente, las organizaciones piden que se fomenten las Escuelas de Padres y Madres para dotarles de herramientas que les permitan educar a sus hijos e hijas en un uso responsable de Internet y las Redes Sociales.

LAS FAMILIAS PIDEN QUE LOS PROFESORES SUPERVISEN EL USO DE PANTALLAS

En este contexto, la presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), Begoña Ladrón de Guevara, considera que el uso de dispositivos digitales en las aulas "tiene que estar supervisado y orientado por los profesores, y en las familias por los padres": "También en esto tiene que haber colaboración entre familia y escuela para gestionarlo lo mejor posible".

Para la presidenta de COFAPA, "es importante hacer un uso equilibrado de la tecnología, sin oponerlo al papel", ya que, a su juicio, se trata de algo "complementario y no excluyente". Sin embargo, ha destacado en declaraciones a Europa Press que hay "mucha pluralidad" en las familias y en las escuelas sobre el modo de gestionar el uso de pantallas en los menores, aunque ha matizado que ella no es partidaria de "idealizar unos modelos ni de demonizar otros".

Sobre el acceso de los menores a contenidos inapropiados a través de la tecnología, Ladrón de Guevara defiende que se trata de "un problema de todos", por lo que las familias son responsables de "educar y acompañar" a sus hijos en su crecimiento y educarles "de manera integral". "Veo que muchas veces ese problema no procede tanto de los dispositivos que se usan en el colegio, sino de la extendida costumbre de regalar demasiado temprano un móvil a los niños y de utilizarlo como remedio rápido para que estén entretenidos y no molesten", puntualiza.

En este sentido, la presidenta de COFAPA insiste en que es "fundamental" la formación de las familias en el ámbito digital para evitar los problemas que se están encontrando. "Siempre la generación más joven irá un poco por delante, pero los padres y profesores tenemos que tomarnos la molestia de ser más expertos para que nuestra intervención en esta área sea más efectiva", añade.

CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE UN USO EXCESIVO DE LA TECNOLOGÍA

Al respecto, expertos pedagogos de la editorial Rubio avisan de que el uso excesivo de las tecnologías por parte de los niños "conlleva consecuencias negativas que afectan su desarrollo adecuado", por lo que remarcan la importancia de "fomentar un uso equilibrado y consciente de las tecnologías".

Entre estas consecuencias negativas, destacan una "disminución de la capacidad de leer o escribir textos largos; mayor riesgo de padecer depresión infantil, obesidad o problemas de conducta; dificultad para escribir, dibujar o manipular objetos tangibles; o limitación de la capacidad de aprender a través de la observación y la exploración".

Por último, el director del colegio de Fomento Las Tablas-Valverde, Fernando San José, ha explicado a Europa Press que con la llegada de la pandemia aceleraron la implantación de 'chromebooks' ante la necesidad de atender a los niños desde casa. Gracias a estos dispositivos, "ningún alumno se quedó atrás académicamente".

"Ha habido cosas que mejorar porque el profesorado ha tenido que adaptarse para sacar sus propias competencias digitales, pero la evaluación que hacemos es muy positiva", ha concluido el director del centro.