ICEX y la Universidad Carlos III de Madrid impulsarán la formación especializada en comercio internacional

Convenio ICEX y UC3M - ICEX

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera delegada de ICEX, Elisa Carbonell, y el rector de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Ángel Arias, han firmado un convenio de colaboración para impulsar conjuntamente la formación especializada en comercio internacional e internacionalización empresarial.

La alianza combina la experiencia de ICEX en internacionalización empresarial con el conocimiento académico y la capacidad docente de la UC3M para ofrecer una formación más conectada con las necesidades de las empresas y de los profesionales que trabajan en entornos internacionales, según ha informado el organismo.

El acuerdo se enmarca en la estrategia de ICEX de reforzar sus alianzas con universidades y centros académicos de reconocido prestigio, sumando capacidades para contribuir a la preparación del talento que necesitan las empresas españolas para competir en mercados internacionales.

La colaboración comienza con dos programas estrechamente vinculados a la actividad internacional de las empresas: Representante Aduanero y Operador Económico Autorizado (OEA).

El Curso de Representante Aduanero prepara a los participantes para gestionar operaciones aduaneras internacionales y adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar esta actividad profesional. El programa, de 6 ECTS, se desarrolla del 1 de octubre de 2026 al 7 de marzo de 2027 y tiene un precio de 1.650 euros.

La superación del programa permite solicitar la exención de la prueba teórica de aptitud convocada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para acceder a la capacitación como representante aduanero.

Por su parte, el Curso de Operador Económico Autorizado (OEA) ofrece una formación práctica para comprender, implantar y mantener los requisitos asociados a esta certificación, preparar el Cuestionario de Autoevaluación y afrontar los procesos de auditoría y cumplimiento. La edición 2026 se impartirá online del 9 de noviembre al 20 de diciembre, con un precio de 575 euros y el reconocimiento de 1 ETCS.

Ambos programas están dirigidos a profesionales vinculados al comercio exterior, las aduanas y la logística, así como a otros perfiles que desarrollan su actividad en ámbitos como el transporte internacional, la fiscalidad, la consultoría o el compliance.

El convenio refleja la vocación compartida de ICEX y la Universidad Carlos III de Madrid de contribuir al progreso económico y social y constituye un ejemplo de colaboración entre el ámbito académico y la Administración pública para responder a necesidades concretas del tejido empresarial.

Desde el Vicerrectorado de Formación Permanente la UC3M aporta su experiencia académica, metodología y capacidad docente, mientras que ICEX incorpora su conocimiento de la realidad empresarial internacional y la participación de profesionales y expertos con experiencia directa en la operativa internacional.

La firma del convenio supone el inicio de una colaboración "con vocación de crecimiento", que permitirá explorar nuevas áreas formativas relacionadas con la internacionalización, el comercio exterior y la competitividad empresarial.