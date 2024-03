IE Business School, mejor escuela de negocios del mundo en el Ranking Online MBA 2024 de Financial Times

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

IE Business School ocupa la primera posición del mundo en el Ranking MBA Online 2024 que publica este lunes el diario británico Financial Times.

En segunda posición el ranking aparece Imperial College Business School y en tercera posición Warwick Business School, ambas del Reino Unido. El top 10 lo completan University of Southern California: Marshall, Carnegie Mellon: Tepper, Durham University Business School, AGSM at UNSW Business School, Politecnico di Milano School of Management, Birmingham Business School y University of Bradford School of Management.

"El Online MBA Ranking de Financial Times sitúa un año más nuestro Global Online MBA en la primera posición mundial. La diversidad de nuestros alumnos y profesores, sus perfiles globales, su experiencia ejecutiva, así como la innovación del programa en contenido y formato enriquecen la experiencia académica. Trabajamos cada día para apoyar a nuestros alumnos y graduados en 185 países, para acelerar su carrera profesional y que desarrollen un liderazgo responsable", señala el vicedecano de IE Business School, Budimir Sever.

IE University cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño de Masters online y está considerada pionera en Europa en formación online. El Global Online MBA de IE Business School proporciona a los alumnos formación sobre las claves de la gestión empresarial en un mundo global transformado por la tecnología.

La institución educativa destaca que el formato híbrido del programa facilita un entorno de aprendizaje "flexible, personalizado e interactivo". Los participantes, que ocupan posiciones de responsabilidad ejecutiva en todo el mundo, pueden asistir al programa 100% online o combinar formación en remoto con períodos residenciales en Madrid, y pueden completar el programa en 17, 24 o 30 meses.

IE Business School ocupa la primera posición del mundo en la clasificación general del ranking de Financial Times, así como en las categorías que evalúan la presencia de mujeres en las aula, alumnos internacionales, diversidad de los miembros del Board, movilidad laboral internacional y diversidad sectorial.

La escuela de negocios trabaja con el objetivo de crear experiencias transformadoras de formación para los alumnos, apoyar su carrera profesional, su liderazgo responsable, y contribuir a que alcancen su Next Best You, un paradigma educativo que se centra en tres pilares: Career, Impact y Purpose.