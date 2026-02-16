IE Business School pone en marcha el Global BBA, un programa multicampus en Madrid, Nueva York, Dubái y Singapur

IE Business School - IRENEMEDINALORENZO // IE

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

IE Business School ha anunciado la puesta en marcha del Global BBA, un programa Bachelor de cuatro años de duración diseñado para alumnos procedentes de todo el mundo que integrará formación académica, desarrollo de proyectos empresariales y acceso a un network internacional con el objetivo de acelerar la carrera de los graduados a nivel mundial.

El Global BBA, cuya primera promoción comenzará en septiembre de 2026, se impartirá en Madrid, Dubái y Singapur, y los alumnos tendrán la opción de cursar el 4º año en Nueva York, para pulsar distintos ecosistemas de negocios y ampliar su visión de la economía global, según ha informado la institución académica.

"Nos llena de satisfacción poner en marcha el Global BBA, un programa que va más allá de la experiencia multi campus. Es elprimer BBA concebido desde el inicio con vocación global", señala el decano de IE Business School, Lee Newman.

Newman explica que los alumnos "desarrollarán su capacidad de anticipación estratégica global y análisis local, trabajarán en equipos multiculturales, colaborarán con empresas y organizaciones en todo el mundo, y serán capaces de comunicar, influir y liderar en un entorno complejo que ya no opera desde una única sede, en constante transformación".

Diseñado para alumnos interesados en desarrollar una carrera internacional, con un fuerte componente práctico, el Global BBA combina contenidos core sobre management empresarial con experiencias como los Corporate Challenges & Sprints, Regional Business Treks y Global Summer Experiences.

En el módulo sobre Global Foresight and Regional IntelligenceMoule, los alumnos analizarán el impacto de la geopolítica, la demografía, los cambios tecnológicos y sociales en la empresa, e incorporarán herramientas para identificar patrones y anticipar cambios disruptivos en la gestión.

Desde el primer año, los alumnos trabajarán en proyectos aplicados al mundo empresarial, ampliarán su network y reforzarán su experiencia internacional en distintos entornos económicos.

El primer año en Madrid está centrado en finanzas, marketing, economía, análisis de datos y management, junto con el desarrollo de competencias en comunicación, liderazgo y tecnología. A través del Global Career Development Program y de los IEU Labs, los alumnos trabajarán con empresas reales y desarrollarán proyectos aplicados en un entorno marcado por los contextos empresariales de Europa y África.

El segundo año en Dubai está enfocado en finanzas corporativas, marketing y emprendimiento, con participación en businesssprints y retos liderados por compañías. Las iniciativas de desarrollo profesional y las oportunidades de networking reforzarán la inmersión en Middle East.

El tercer año en Singapur el programa ampliará su análisis a operaciones, supply chain y human capital management, junto con contenidos sobre sostenibilidad, transformación digital y emprendimiento. Los alumnos trabajarán en IE Challenges y explorarán oportunidades de negocio en Asia-Pacífico con empresas de la región.

El cuarto año en Nueva York los alumnos se especializarán en áreas avanzadas como estrategia, negocio digital, sostenibilidad o finanzas, y trabajarán en proyectos de mayor complejidad y experiencias académicas globales. Los alumnos que cursen el 4º año Nueva York podrán optar por un itinerario 3+1, y se graduarán "en uno de los principales centros de negocios del mundo".

"El Global BBA proporcionará a nuestros alumnos una experiencia académica única, transformadora, en la que el mundo se transformará en su aula", señala el rector de IE University en Madrid y Chair del Board of Trustees de IE New York College, Manuel Muñiz.

Muñiz destaca que la colaboración con socios estratégicos "enriquecerá el Global BBA y proporcionará a los alumnos una experiencia académica sólida, donde los conceptos de negocio global se analizarán desde marcos regionales e internacionales".

El Global BBA refuerza el compromiso de IE Business School con "la formación de líderes con mentalidad global, innovadora y emprendedora, a través de la excelencia académica, la movilidad y la formación práctica, en estrecho contacto con el mundo empresarial".

La experiencia académica en algunos de los principales hubs a nivel mundial les ayudará a comprender las dinámicas de los mercados regionales, la importancia del contexto cultural y las tendencias económicas globales. En esta línea, los alumnos desarrollarán, además, las competencias necesarias para liderar proyectos empresariales en distintos sectores y geografías, y acelerarán su carrera a nivel mundial.