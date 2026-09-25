IE University celebra la apertura de curso de IE Doctoral School para impulsar la investigación de impacto

IE Doctoral School - IE

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

IE University ha celebrado el inicio de curso académico de IE Doctoral School, la Escuela que trabaja en el desarrollo de programas PhD refuerza su apuesta por la investigación interdisciplinar y de impacto.

IE Doctoral School trabaja con researchers, profesores y alumnos PhD procedentes de todo el mundo para promover el intercambio de conocimiento y facilitar el desarrollo de proyectos que aporten nuevas perspectivas, teorías y soluciones a los principales retos del mundo de la empresa y de la sociedad. La oferta académica de IE Doctoral School incluye el Master in Business Research, el PhD in Business, y el nuevo PhD in Complex Systems, que dará comienzo en octubre, según ha informado la institución.

En la ceremonia de apertura, celebrada en la IE Tower, el campus de IE University en Madrid, han participado Manuel Muñiz, Rector de IE University; Fabrizio Salvador, Decano de IE Doctoral School; Ikhlaq Sidhu, Decano de IE School of Science and Technology; Juan Santaló, Vicerrector de Faculty & Research de IE University; Laura Zimmermann, Associate Profesor de Marketing en IE University, y Laura Maguire, Associate Vice Dean de IE Doctoral School.

En el evento, Fabrizio Salvador ha destacado que "cursar un programa de doctorado te permite identificar cuestiones importantes, investigar con rigor y generar conocimiento".

Manuel Muñiz ha dado la bienvenida a los nuevos alumnos y ha subrayado que el inicio de curso académico de IE Doctoral School representa un hito en el compromiso estratégico de IE University con la investigación y la atracción de talento académico.

Asimismo, Muñiz ha recordado la responsabilidad institucional de las universidades en la producción de "conocimiento riguroso, el cuestionamiento de las ideas establecidas y la transferencia de la investigación hacia la toma de decisiones de impacto".

Laura Zimmermann, Profesora Asociada de Marketing en IE University, ha impartido la lección magistral, en la que ha expuesto las etapas de un proyecto de investigación desde su planteamiento inicial hasta su publicación. A partir de su experiencia profesional, Zimmermann ha abordado, asimismo, el exigente trabajo que requiere la investigación de alto nivel hasta su publicación.

Por su parte, Juan Santaló, Vicerrector de Faculty & Research, ha destacado que IE Doctoral School "reúne a la comunidad académica de IE University en torno a una ambición compartida: convertir a personas extraordinarias en profesores e investigadores brillantes. Nuestros alumnos de doctorado tienen la oportunidad de trabajar con un claustro de primer nivel, desarrollar investigaciones ambiciosas y colaborar entre distintas disciplinas y Escuelas".

PHD IN COMPLEX SYSTEMS

La oferta académica de la IE Doctoral School incluye actualmente el Master in Business Research y el PhD in Business. El programa de doctorado ofrece una opción a tiempo completo para alumnos que buscan desarrollar una carrera académica internacional y una opción a tiempo parcial para altos directivos interesados en profundizar en su conocimiento del management a través de la investigación y la innovación.

Además, en octubre dará comienzo la primera promoción del PhD in Complex Systems. Este PhD impulsará investigación de vanguardia en la intersección de la ciencia, la tecnología y la sociedad. ç

Diseñado para investigadores de todo el mundo, el programa proporcionará a los participantes conocimiento, expertise tecnológico y perspectiva interdisciplinar para comprender y transformar sistemas complejos inmersos en procesos acelerados de cambio tecnológico y social.

En el acto, Ikhlaq Sidhu, Decano de IE School of Science and Technology, ha presentado el nuevo PhD y su relevancia en un contexto marcado por los rápidos avances de la IA y desistemas tecnológicos cada vez más complejos.

"El PhD in Complex Systems refleja el compromiso de IE University con la investigación tecnológica y científica. En la era de la IA, las áreas de computer science se mueven del código hacia las matemáticas avanzadas necesarias para diseñar, construir y gestionar fábricas de IA y sistemas complejos que están transformando la industria, la sociedad y nuestro mundo", ha señalado Sidhu.

En los próximos años, IE Doctoral School pondrá en marcha nuevos programas PhD junto con las seis Escuelas que forman parte de IE University, potenciando la colaboración interdisciplinar.