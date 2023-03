IE University forma a la alta dirección de la European Securities and Markets Authority sobre los retos en Fintech e IA

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

IE University ha firmado un acuerdo por cuatro años para formar a la alta dirección de la European Securities and Markets Authority (ESMA) en el campo de la economía, ciencia de datos, inteligencia artificial, seguridad informática y mercados financieros, banca, seguros y pensiones de jubilación.

La ESMA trabaja para mejorar la protección de los inversores y promover unos mercados financieros estables y ordenados en Europa. Como parte de este acuerdo, IE University impartirá cursos a la European Bank Authority (EBA) y a la European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), que también forman parte de las Autoridades Europeas de Supervisión (ESAs), como detalla en un comunicado.

El personal de organismos supervisores y reguladores como la ESMA, EBA y EOIPA se enfrenta al reto de mantenerse profesionalmente actualizado y comprender las nuevas tecnologías y modelos de negocio, e integrarlos en su agenda sin exponer a los mercados a ningún riesgo.

Así, IE University ofrecerá nuevos programas de formación para que los supervisores y reguladores mejoren sus competencias y puedan responder mejor a las nuevas oportunidades e innovaciones tecnológicas. Los programas de IE University impulsan el debate en torno a la agenda supervisora y reguladora, con un análisis de las tecnologías emergentes y los nuevos modelos de negocio en el ámbito de la regulación financiera.

"Como parte de nuestro compromiso de apoyar el desarrollo del talento de las instituciones públicas europeas, es un honor para IE University aportar su experiencia en mercados financieros, tecnología, control y supervisión a la ESMA", declara la presidenta ejecutiva de Lifelong Learning en IE University, Teresa Martín-Retortillo.

Desde su fundación, IE University, con más de 8.000 alumnos de 140 países y más de 3.000 ejecutivos y directivos formados anualmente, trabaja para promover un cambio positivo a través de la educación, la innovación y la investigación. La institución académica también figura como proveedor oficial en el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) para la formación en Management & Leadership, y también firmó un acuerdo marco con el Banco Central Europeo (BCE) para impartir formación en varios temas dentro del campo de Data Science & Business Analytics.

En los últimos años, a nivel europeo, IE University ha apoyado el desarrollo de talento en diferentes organismos públicos como la Agencia de la Unión Europea de Ciberseguridad (ENISA), la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (EULISA), el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), y la Agencia Europea de Medio Ambiente y la Escuela Europea de Administración (EUSA).

En Estados Unidos, IE University está impartiendo un programa para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre Liderazgo Adaptativo y Transformación Digital para un grupo de altos directivos y directores, cuyo objetivo es ayudar al banco su transformación digital. Además, IE University mantiene estrechos vínculos con Naciones Unidas.

IE School of Politics, Economics and Global Affairs ha firmado alianzas estratégicas con organizaciones multilaterales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Cámara de Comercio Internacional (ICC), el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas (UNSSC), para desarrollar conjuntamente una cartera de programas educativos como el Bachelor in International Relations, el Master in International Development y el recién lanzado Executive Master in International Development.