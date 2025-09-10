IE University presenta en la apertura del curso su plan estratégico para duplicar el claustro investigador

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

IE University ha anunciado que duplicará su claustro investigador en los próximos cinco años, con el objetivo de reforzar su apuesta por la investigación y la transferencia de conocimiento.

Así lo ha avanzado este miércoles el rector de IE University, Manuel Muñiz, que ha presentado el plan estratégico de la institución durante la apertura del curso académico.

Muñiz ha anticipado la incorporación de más de 200 profesores e investigadores a la institución académica, así como un incremento de los recursos dedicados a la investigación de ahora a 2030. "Esta iniciativa marca un hito en la historia de IE University y en el ecosistema universitario europeo", señala la institución académica.

Durante el evento, Joachim Frank, Premio Nobel de Química, ha pronunciado el discurso de apertura en el que ha defendido el papel clave de las universidades en la generación y difusión del conocimiento. Frank, reconocido biofísico y profesor de Bioquímica y Biofísica Molecular en Columbia University, ha compartido su visión sobre el poder transformador de la investigación y su capacidad para moldear la sociedad.

"Vivimos un momento único en el que la ciencia y tecnología son cruciales para nuestra sociedad, para la humanidad", ha asegurado Joachim Frank, que ha destacado durante su intervención la importancia de promover el pensamiento crítico en un mundo lleno de voces disonantes. "El futuro está en la manos de los alumnos que afrontarán nuevos retos en un escenario complejo", ha añadido.

Más de 30 nuevos profesores e investigadores a tiempo completo se han incorporado este curso académico a IE University. Procedentes de catorce países y con doctorados de instituciones como MIT, Princeton University, London School of Economics and Political Science (LSE) o Bocconi, estos profesores e investigadores se incorporan al claustro de IE University en un momento clave de crecimiento.

Todos ellos trabajarán en grupos de investigación enfocados en cuatro áreas: impulsar la productividad y fomentar el crecimiento a largo plazo, navegar la geopolítica y construir sistemas políticos sólidos, impulsar el desarrollo tecnológico para tener impacto en la sociedad, y promover la resiliencia climática y la adaptación social.

"La educación y la investigación se encuentran entre las herramientas más poderosas para abordar los desafíos que afrontamos a nivel global. Hoy reafirmamos nuestro compromiso para fortalecer nuestra capacidad de investigación, y promover la generación y transferencia de conocimiento de la academia a la sociedad. Es nuestra contribución para construir un futuro mejor", ha señalado Manuel Muñiz.

IE University destina el 16,7% de su gasto total a I+D, con una tasa de crecimiento anual del 8%, superior a la media española. Su intensidad en I+D (1,4% del PIB directo) supera el promedio de la educación superior tanto en España (0,4%) como en la UE (0,48%).

Los profesores e investigadores de la institución han publicado más de 3.300 artículos académicos en las últimas tres décadas, con más de 55.000 citaciones sobre sus trabajos.

Estos son algunas de las conclusiones del 'Informe de Impacto Socioeconómico 2025 de IE University' realizado por PwC. El estudio cuantifica por primera vez el efecto transformador de la institución a través de su actividad académica, de investigación, innovación y emprendimiento, así como sus esfuerzos por preservar el patrimonio y atraer estudiantes, profesores e investigadores de todo el mundo para fomentar una experiencia académica transformadora y cumplir su propósito de promover un cambio positivo.